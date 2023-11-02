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工人尿在原料倉？ 青啤道歉：是真的

中國新聞組╱北京2日電
涉嫌在山東青島啤酒廠便溺的裝卸工人，已被公安局行政拘留。(取材自微博)
涉嫌在山東青島啤酒廠便溺的裝卸工人，已被公安局行政拘留。(取材自微博)

有工人在山東青島啤酒廠便溺，引發社會關注後，官方1日通報調查結果，一名涉事工人被行拘。青島啤酒發布聲明道歉，強調會加強內部管理。此事已引發民眾食安恐慌及該公司股價大跌。

來源：聯合影音網

10月下旬，中國網上流傳一段影片顯示，山東青島啤酒三廠，一名頭戴黃色安全帽、身穿藍色工作服的男子翻越了原料倉後，拉下褲子的拉鍊就地小便。影片隨即引發極大的輿論關注。

山東平度市聯合調查組1日公布調查結果，指10月19日中午，青島啤酒三廠外包業務公司的3名裝卸工人正在卸載貨車所載麥芽到原料倉，在卸貨過程中，3名工人中的崔某某與蔡某某因挪車問題發生口角。

等到車廂內自動卸貨至僅剩餘少量麥芽，需進行人工清理，崔某某攀入貨車作業時在車廂內小便，過程被行車記錄器後的監視器錄下，蔡某某發現後用手機翻拍並上傳至個人抖音帳號。

通報說，崔某某有故意損毀財物的違法行為，已在10月22日被平度市公安局行政拘留。

通報並稱，聯合調查組第一時間將涉及的麥芽全部封存，監督企業進行「無害化處理」，確保不進入食品生產加工環節。

青島啤酒晚間通報，此事反映出在原料運輸管理上有漏洞，對此深感內疚和痛心，會認真反思和整改，並向廣大消費者致歉。

青島啤酒提出的整改內容包括：原料運輸車輛全部改為全封閉自卸車，實現人員與物料全程無接觸；廠區監控系統升級為人工智慧行為識別監控系統，加強全過程即時有效監控；強化外包業務人員管理等。

抖音 人工智慧

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