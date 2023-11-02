遼寧9旬老人死後被發現與保母結婚、房產也過戶 養女急報警

老人過世時的殯葬業務單，由保母兒子簽字，「與逝者關係」一欄寫著「女婿」。（取材自九派新聞）

遼寧錦州一名九旬老人過世後，養女發現老人生前已與保母結婚，房產、喪葬費也被過給保母的兒子，養女報警並提告，要求法院判定民政局在辦理保母與養父結婚手續時有瑕疵，兩人的婚姻無效。

來源：YouTube

九派新聞報導，養女趙永秋難以理解，當時已逾88歲的養父為何突然會和年齡相差38歲的保母鄭秀英結婚，而且不通知自己。2020年由於養父年事已高，她便在親戚的介紹下為養父找了一位住家保母鄭秀英，全權照顧老人的起居。2022年6月，得知養父突然過世，趙永秋趕緊回家辦理喪事。

回家後，才發現父親已被鄭秀英火化。而父親家中大門緊閉，鄭秀英卻怎麼也聯絡不上。她無奈報警，警方隨後告訴了一個讓她震驚的消息：在老人死亡前9個月，鄭秀英就已經跟老人領證結婚，而老人的房產也早已過戶到鄭秀英兒子名下。

報導指出，隨後，趙永秋打算和鄭秀英理論，但對方一直沒有露面。她曾到鄭秀英老家去找她，但村裡人說鄭秀英一直沒有回家。趙永秋表示，她曾透過親戚打通過鄭秀英的電話，想要協商財產分割事宜，但對方一直迴避此事，直到現在，她都還不知道父親具體葬在哪裡。趙永秋表示，父親過世後，鄭秀英不僅占據了父親的房屋，還有喪葬費等。

趙永秋出具「離退休 人員養老保險 一次性待遇支付審批表」上顯示，老人過世後的喪葬補助費、撫卹金等3.9萬餘人民幣均被一名鄭姓男子領走，而這名男子正是鄭秀英的兒子。

據報導，趙永秋打算透過司法途徑奪回繼承權。趙永秋在行政起訴狀中表示，其養父在申請結婚登記時和鄭秀英二人年齡相差極其懸殊，並且老人健康狀況極差，生活基本無法自理，從老人簽字時的書寫筆跡可看出，老人連筆都握不穩，更無法履行相應的夫妻義務。她也表示，老人年齡已近90歲，是高齡老人，思維意識和辨別能力不足，而結婚登記處的工作人員在為其登記結婚時，並未盡到注意義務。

她認為，鄭秀英與老人申請辦理結婚登記的行為或涉嫌「騙婚」，「系借婚姻之名，行侵財之目的。民政部門登記審查程序存在明顯瑕疵，並且嚴重違背人倫情理及公序良俗」。因此，她申請法院撤銷兩人的結婚登記。

近日，該案件已在錦州市古塔區法院開庭審理，目前還未宣判結果。