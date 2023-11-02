我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區棄屋成大規模藏毒製槍據點 毒品市價逾千萬元

難貸款 紐約州檢：亞裔擁房率比白人低25%

遼寧9旬老人死後被發現與保母結婚、房產也過戶 養女急報警

中國新聞組／北京2日電
老人過世時的殯葬業務單，由保母兒子簽字，「與逝者關係」一欄寫著「女婿」。（取材自九派新聞）
老人過世時的殯葬業務單，由保母兒子簽字，「與逝者關係」一欄寫著「女婿」。（取材自九派新聞）

遼寧錦州一名九旬老人過世後，養女發現老人生前已與保母結婚，房產、喪葬費也被過給保母的兒子，養女報警並提告，要求法院判定民政局在辦理保母與養父結婚手續時有瑕疵，兩人的婚姻無效。

來源：YouTube

九派新聞報導，養女趙永秋難以理解，當時已逾88歲的養父為何突然會和年齡相差38歲的保母鄭秀英結婚，而且不通知自己。2020年由於養父年事已高，她便在親戚的介紹下為養父找了一位住家保母鄭秀英，全權照顧老人的起居。2022年6月，得知養父突然過世，趙永秋趕緊回家辦理喪事。

回家後，才發現父親已被鄭秀英火化。而父親家中大門緊閉，鄭秀英卻怎麼也聯絡不上。她無奈報警，警方隨後告訴了一個讓她震驚的消息：在老人死亡前9個月，鄭秀英就已經跟老人領證結婚，而老人的房產也早已過戶到鄭秀英兒子名下。

報導指出，隨後，趙永秋打算和鄭秀英理論，但對方一直沒有露面。她曾到鄭秀英老家去找她，但村裡人說鄭秀英一直沒有回家。趙永秋表示，她曾透過親戚打通過鄭秀英的電話，想要協商財產分割事宜，但對方一直迴避此事，直到現在，她都還不知道父親具體葬在哪裡。趙永秋表示，父親過世後，鄭秀英不僅占據了父親的房屋，還有喪葬費等。

趙永秋出具「離退休人員養老保險一次性待遇支付審批表」上顯示，老人過世後的喪葬補助費、撫卹金等3.9萬餘人民幣均被一名鄭姓男子領走，而這名男子正是鄭秀英的兒子。

據報導，趙永秋打算透過司法途徑奪回繼承權。趙永秋在行政起訴狀中表示，其養父在申請結婚登記時和鄭秀英二人年齡相差極其懸殊，並且老人健康狀況極差，生活基本無法自理，從老人簽字時的書寫筆跡可看出，老人連筆都握不穩，更無法履行相應的夫妻義務。她也表示，老人年齡已近90歲，是高齡老人，思維意識和辨別能力不足，而結婚登記處的工作人員在為其登記結婚時，並未盡到注意義務。

她認為，鄭秀英與老人申請辦理結婚登記的行為或涉嫌「騙婚」，「系借婚姻之名，行侵財之目的。民政部門登記審查程序存在明顯瑕疵，並且嚴重違背人倫情理及公序良俗」。因此，她申請法院撤銷兩人的結婚登記。

近日，該案件已在錦州市古塔區法院開庭審理，目前還未宣判結果。

退休 保險

上一則

數學天才「韋神」傳被解雇 北大：沒這回事

延伸閱讀

26歲俄羅斯女子有22親生孩 幾乎同年生 目標拚105孩

26歲俄羅斯女子有22親生孩 幾乎同年生 目標拚105孩
26歲貴婦有22個同齡「親生小孩」 還請了16名保母

26歲貴婦有22個同齡「親生小孩」 還請了16名保母
骨灰（八）

骨灰（八）
高檔教育養2幼兒年花8萬 比全國家庭年收多2倍 專家酸：別叫苦

高檔教育養2幼兒年花8萬 比全國家庭年收多2倍 專家酸：別叫苦

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？