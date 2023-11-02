「好吃嗎?」福建中學生被霸凌 蹲廁所手指沾屎吞下去

男學生在廁所被同學逼迫吃糞便。（視頻截圖）

福建龍岩永定區僑育中學驚傳霸凌 案，男學生在廁所被同學逼迫吃糞便，還被詢問「好吃嗎」。事件驚動官方，教育局 已經介入並對該生進行心理輔導。警方10月31日表示，將對涉案人員作出處理。

霸凌影片在10月30日開始流傳，畫面顯示，一名穿著校服的男生在同學的圍觀下，蹲在廁所用手指蘸了糞便。接著現場同學要求他吃下，還有人詢問「好吃嗎」。期間男生一度拒絕，但是在同學的逼迫下還是開口吃下糞便，還有同學高喊「吃！全部吃進去」，態度跋扈令網民氣憤不已，紛紛要求相關單位徹查。

紅星新聞報導，據警方介紹，網民反映的這起案件發生在10月26日，警方10月30日接警後立即成立調查組展開調查。目前，已經查明案件所涉人員身分及經過。由於案件涉及人員為未成年人，按照相關法律規定，警方不予公開案件詳情。下一步，警方將依法對涉案人員作出處理。

龍岩市教育局工作人員指出，此事教育局已經介入，相關部門正在調查，如有結果會第一時間公布。龍岩市永定區僑育中學工作人員表示，學校已經了解到此事，安排相關工作人員對視頻中的男生進行了心理疏導，目前正與相關執法部門積極處理，事件還在調查當中。

公開信息顯示，福建省龍岩市永定區僑育中學創辦於1939年，是一所享譽海內外的僑校，曾經多次獲得了福建省文明學校等榮譽。2005年5月被確認為福建省二級達標學校，目前實施初級中等義務教育和普通高中教育。

山西日前也發生13歲男孩被三名未成年人逼吃糞便事件，引發輿論關注。影片中只見男童一邊吃糞便，一邊咳嗽乾嘔，更一度用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。由於雙方經多次調解後已達成和解，引發網民批評離譜，稱「未成年人犯罪成本太低」。