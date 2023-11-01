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6歲雙胞胎姊妹打架、姊摔倒腦死 母控鄰童唆使 官方：不存在霸凌

中國新聞組／北京1日電
事發在村籃球場一側健身區，畫面顯示對雙胞胎女兒同玩伴在一起。（視頻截圖）
事發在村籃球場一側健身區，畫面顯示對雙胞胎女兒同玩伴在一起。（視頻截圖）

廣東河源紫金縣近日，有一對6歲雙胞胎女童的母親網上發聲，稱鄰居家孩子唆使姊妹倆打架，其間姊姊跌倒、頭部撞地，送醫後腦死過世，事發近兩個月，對方家長沒有道歉。

綜合媒體報導，女童媽媽在網路上發布影片講述女兒的不幸遭遇，影片顯示，事發在村籃球場一側健身區，畫面顯示她的一對雙胞胎女兒同玩伴在一起。女童媽媽稱，9月9日下午，6歲的姊妹倆在蘇區鎮村廣場，和鄰居家11歲的女孩、12歲的男孩玩耍。

女童媽媽稱對方唆使姊妹倆互相吵架、打架，要求姊妹倆按照他們的動作用手打、用腳踹。期間，姊妹倆跌倒頭撞在地上，姊姊安妮隨後暈倒在地，被送到醫院搶救，當晚9點多被醫生確診腦死。

報導說，女童媽媽公布的紫金縣公安局不予立案告知書顯示，9月11日提出控告的死亡案，本局審查認為沒有犯罪事實，決定不予立案。女童媽媽不能理解，為什麼要逼姊妹倆打架？如果姊妹倆不打架，是不是就不會出現這個悲劇？

事發將近兩個月，女童媽媽選擇站出來發聲，「即使女兒丟了性命，就因為他們未滿14歲就拿他們沒有辦法，對方家長覺得自己孩子不用負刑事責任，也覺得無所謂，甚至態度惡劣，至今我都沒有收到對方家長和孩子的道歉。」

廣東紫金縣相關部門人士表示，經調查認為不存在霸凌，判決屬於意外踩空摔倒，警方依法不予立案。警方稱，如果女童媽媽不接受，可以申請復議。目前當地還在協調雙方透過司法途徑解決。

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