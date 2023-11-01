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租多輛豪車變賣得手500萬元 上海男子逃至泰國被押回 判刑13年

中國新聞組／北京1日電
法拉利示意圖。（取材自紅星新聞）
法拉利示意圖。（取材自紅星新聞）

上海一馬姓男子2021年涉嫌先後租來勞斯萊斯、蘭博基尼、法拉利，然後轉手將車抵押、轉賣變現，非法獲利500餘萬元後，出境逃至泰國，今年3月，被泰國警方抓獲，隨後被押解回上海。近日，馬男被上海市虹口區人民檢察院依合約詐騙案提起公訴，法院經審理後判處其有期徒刑13年，併處罰金人民幣50萬元。

上海法制報報導，2021年11月，馬男透過網路上的租車服務廣告認識了某租車公司老闆戚先生。「當天他就向我租賃車輛，直至案發前，我們一直有租賃業務往來。」由於長期在該公司租車，馬男給戚先生留下了「信譽不錯」的印象。

2022年3月，馬男與租車公司簽訂汽車租賃合同，以租賃的方式從該公司騙得1輛價值480萬元的勞斯萊斯古斯特，隨後以280餘萬元的價格先後抵押、轉賣給某典當公司和吳先生；同年7月，他又如法炮制，以同樣的手法從該公司騙得1輛價值320餘萬元的蘭博基尼，隨即以15萬元、220餘萬元的價格先後抵押、轉賣給陸先生、吳先生；同年8月，馬男再一次以同樣手法從租車公司騙得1輛價值280餘萬元的法拉利，後以100萬元的價格抵押給鄭先生，並實得60萬元。

2022年9月，騙到錢的馬男出境逃至泰國，後來因簽證問題，去過一趟寮國後又返回泰國，幾個月後，滯留在了泰國。

近年來，公安部在全國部署開展追捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人專項行動，代號「獵狐」。馬男係公安部「獵狐」行動緝捕歸案的境外逃犯。

今年3月，馬男在其泰國居住的公寓內被泰國當地警方抓獲，隨後被押解回上海，隔天由虹口公安分局逮捕。到案後，馬男如實供述了上述事實。

虹口檢察院審查認為，馬男以非法佔有為目的，在簽訂、履行合約過程中，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為已構成合約詐欺罪。

到案後，馬男如實供述犯罪事實，並自願認罪認罰，依法可從輕處罰。法院審理作出如上判決。

泰國 租車 詐騙

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