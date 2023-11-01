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985名校生在英當保母 每月省7000房租「喊開心」網友：書白讀了

中國新聞組／北京1日電
一名985畢業生在英國富人區當保母，每月省7000房租，直呼「挺開心」。（取材自微博）
一名985畢業生在英國富人區當保母，每月省7000房租，直呼「挺開心」。（取材自微博）

一名985畢業生秦思（化名）在英國拿到碩士，她在格拉斯哥的房子即將到期，合租網站上的一位女房主聯繫了她，希望她去自己家裡做互惠生，通過做家務獲得免費食宿，每月可省下近7000元人民幣；她做的挺開心，但引起網友激烈討論，有人說書白讀了。

來源：YouTube

羊城晚報報導，秦思一開始，她也有所猶豫，自己985本科、英國碩士，畢業卻當了保母。「接觸打破認知，一開始對這個東西沒有概念，會有一些傳統想法，但真正開始做，我發現我好像還挺開心。」

她發現當保母並不低人一等，在這裡她更像是家庭的一員，雇主做蛋糕時會叫她參與，甚至會對她照顧孩子的工作表達感激，如果她對住處有不滿意的地方，他們會立即解決問題。

秦思形容，這份保母的工作就像避難所，與其他同學相比，她不用面對畢業季的就業壓力，像進入了桃花源。

報導說，名校畢業生選擇看似「不高級」的工作，並不新鮮。今年3月，一段「211畢業生從500強裸辭幹清潔」的影片在網路上暴紅。主角小代表示，選擇家事行業最主要的原因，就是自己不愛說話。

網路上也有質疑小代的聲音，但她收到最多的，還是鼓勵。

有網友表示：「當今社會憑自己本事賺錢，無論幹什麼都值得表揚。」「讀書是有了更多的選擇權利，可以選擇腦力勞動，也可以選擇體力勞動」「考上好的大學並不是為了表面的體面，而是為了能夠掌握選擇人生的主動權，能夠從心，能讓自己舒心。」

但也有網友表示，沒有學歷的人當保母還情有可原， 985本科、英國碩士畢業後還在以給英國富人區當保母為傲，書都白讀了？想當保母高中畢業就可以，家長供你讀985、出國留學是讓你出國當保母的嗎？

國內碩士生月薪7000以上的不計其數，留在國外就因為省7000房租而浪費大好青春，實在太可惜。年紀小還不覺得，要是到了30還沒正式工作，再想找技術含量高的工作可就難了。

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