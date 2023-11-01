男「機鬧」霸座 拒回原位吵鬧被行拘

涉事男子看到有其他乘客在錄影，出言呵斥。（取材自上游新聞）

10月29日，一架北京 飛往重慶的南航航班上，一名男性乘客疑似「霸座」。乘務長想讓他坐回原座，他拒絕還在客艙吵鬧，揚言要投訴機組人員。據了解，飛機降落後，這名男子涉嫌「機鬧」，遭行政拘留。

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上游新聞報導，乘客王先生表示，該航班由北京大興飛往重慶。飛行途中，一名中年男子情緒激動，一邊拿著手機拍攝，一邊手指客艙乘務員大聲斥責，聲音相當大，貫穿了整個機艙。只聽到男子說，「吵醒他睡覺」、「100多塊錢付不起嗎？」、「投訴報警」，還要求機長返航不飛了。

乘務長和安全員一直在安撫這名男子，隨後他聲稱上廁所，怒氣沖沖地走到前艙衛生間，用力拍門。過了幾分鐘又走到經濟艙，並在過道上橫衝直撞，還大聲斥責錄影乘客。等他入座經濟艙座位後，乘務員拿來餐食安撫卻被拒絕，他還不停地按頭頂上方的呼喚鈴按鈕。

王先生說，「飛機快降落了，乘務長偷偷地在備餐那裡抹眼淚。我在座位上目睹了這一切，了解到一點情況，怕這名男子投訴會對機組特別是乘務長的工作造成影響，隨後就向工作人員借來筆，寫下留言並請轉交乘務長。飛機平穩落地後，這名男子被重慶機場公安帶走。我和幾名乘客寫下證詞，並向機場警方講述了當時飛機上的情況」。

據了解，鬧事旅客的座位是普通經濟艙，但登機後直接坐在前面的明珠經濟艙座位上。經過機組人員長時間、多次勸告，始終不願回到自己座位。航班飛行平穩後，該人員在客艙內大聲辱罵機組人員且不聽指揮來回跑動。