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成都25歲女為自己辦葬禮 躺靈床、見過2次面的陌生人哭了

中國新聞組／北京1日電
成都一名25歲女子提前為自己辦葬禮。(取材自極目新聞)
成都一名25歲女子提前為自己辦葬禮。(取材自極目新聞)

成都一名25歲女子小汪提前為自己辦葬禮，還請朋友吃席，一話題衝上熱搜。小汪稱，葬禮是對過去經歷的告別，吃席則是大家分攤費用，參加的有朋友也有陌生人，大家都很悲傷。

來源：YouTube

極目新聞報導，小汪出生於1998年，現在成都從事客服工作。她說自己十八、十九歲時曾在一部電視劇中看到活著給自己辦葬禮的劇情，覺得有意義，那時候就想辦類似活動，但身邊沒人支持。在前不久到成都工作後，她認識了一群志同道合的新朋友，而自己又經歷了一些事情。於是，她希望為自己舉辦一場葬禮，其意義在於告別過去，重新開始未來的生活。

「跟他們說起時，我內心也很忐忑，因為不是所有人都能接受這樣去做。」小汪沒想到此事得到朋友們的支持，大家迅速籌畫，葬禮於10月28日在成都一間花藝培訓場地舉辦，場地也支持。

來參加葬禮的人，除了小汪多年的好友，更多的是她認識不久的新朋友，甚至還有聞訊而來的陌生人。小汪並沒有通知自己的家人。

小汪說，葬禮開始時，她躺在提前準備的靈床上，到場的朋友一開始都覺得這是一場鬧劇，現場氛圍一度較為歡樂。但當主持人播放哀樂的那一刻開始，朋友們很快就進入悲傷情緒，「有個朋友接受不了這種場面，從開始哭到結束。還有人哭著跟我說『汪汪你是個好人』 ，我眼睛閉著不知道是誰，但可以肯定是個陌生人。」小汪說，儀式結束後，她和前來參加葬禮的朋友一起聚餐，用餐費用由大家均攤。

參加小汪葬禮的李女士稱，她與小汪見過兩次面，看見小汪在微信群發出這個邀請時，她感到好奇，於是交費報名參加了。「葬禮上有人說，死亡並非終點，被遺忘才是。結束後，大家都去擁抱小汪，有人說了句『恭喜你重獲新生』，感觸很深。」

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