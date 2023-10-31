「整個濟南沒人動得了牠仨」 魯男炫耀養3猛犬 警：行拘

網友「泰山麥兜巴頓」在多個平台發文，炫耀飼養三頭大型凶猛犬。(影片截圖)

住在山東濟南市中心的一名男子，在多個平台發文炫耀飼養三頭大型凶猛犬，而這三隻狗曾嚇過同社區的孕婦、還說「害怕大狗的就繞道走，整個濟南沒有人動得了牠仨」，「在社區裡咬過好幾隻狗」，物業、公安、社區上門溝通多次無效，濟南派出所已獲報處理，對張某處以行政拘留懲罰。

來源：YouTube

紅星新聞報導，一個名叫「泰山麥兜巴頓」的網友，在多個平台發布自己日常養狗內容，飼養三頭「加納利」犬，飼養地點是濟南市歷下區某小區。寵物醫院說，這種狗屬於獒種，性格凶猛，對其他狗和人類具有攻擊性，甚至有咬主人的案例，「因此這類狗在很多國家被禁止飼養」。

「泰山麥兜巴頓」2021年8月曾發圖文稱「狗把孕婦嚇到了，我還把孕婦的對像打了，在派出所待到11點」；2022年1月，「紀念一下，2022年第一場雪，兄妹兩個把小區裡的柴犬咬得稀巴爛」；2022年2月，他所養的凶猛犬在派出的「文明養犬，科學養犬」條幅下進食。

而最近的一次，「泰山麥兜巴頓」發布警方上門抓狗時，他住所大門上電子門鏡拍攝的影像。當時是10月24日晚上10點多，繼而回覆網友「結局就是我該怎麼養還怎麼養啊」、「我在家玩電腦，他們在外面敲門」。

此外，「泰山麥兜巴頓」還曾發布內容表示「提前給新鄰居們打個招呼，害怕大狗就繞道走，別動不動就舉報，整個濟南都沒有人動得了牠仨」、「在社區裡橫行霸道多年，咬過好幾隻狗，依舊光明正大的養，寄養一天的費用比上班族的工資都高」。

報導指出，社區物業表示，飼養三頭大型犬的是一名小伙子，已經飼養多年，物業、公安、社區曾上門溝通過多次，但均未奏效。這次消息被網友發出後，該名男子已經「自己把狗弄走」。