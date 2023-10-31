網怒 川生宿舍集體施暴 摔打幼犬致死

小狗掉入蹲廁內，想爬出卻遭棍毆，發出淒厲吠叫聲。(影片截圖)

四川日前爆出2歲女童被狗咬成重傷後，民間出現「殺狗潮」，繼有高校生引誘流浪狗回宿舍屠殺後，又爆出男學生將2個月大拉布拉多犬帶回宿舍集體虐打。影片令網民震怒，批評學生喪心病狂，校方證實虐狗消息，已報警處理。

香港 01報導，四川文軒職業學院的男學生將流浪狗帶到宿舍用棍棒毆打，影片拍到男生把小狗摔到蹲廁內，亂揮棍棒毆打，小狗發出淒厲吠叫，現場卻傳出笑聲；而該隻拉布拉多小狗僅2個月大，目前已死亡。

根據網傳片段，男學生抓起瑟瑟發抖小狗，一把摔進蹲廁上，小狗跌入廁坑後奮力向上爬出，並發出淒厲叫聲，卻遭男生棍棒毆打多下。據悉被虐小狗是拉布拉多犬，僅2個月大，目前已被虐打致死，校方事發後一直在「壓消息」。

事件瘋傳後，校方在官方微博 承認，10日25日晚接獲投訴，確實是該校生在宿舍內虐狗，已報警交由公安機關跟進，會依校規懲處。

網民認為有必要嚴懲，至少要開除該幾名學生，「真的喪心病狂」、「這麼可愛怎麼下得去手？這種行為要好好的處理」、「那個小拉布拉多那麼可愛，是怎麼下得去手的」、「他將來會不會家暴 啊」、「我相信善惡終有報，總有一天會報應到他身上」。