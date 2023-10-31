廣東大媽健身拉斷石欄 神力？豆腐渣？
是大媽擁有神力還是「豆腐渣工程」惹禍？廣東揭陽市10月29日發生一起令人離奇事件。當時幾位長者正在河邊健身、運動，其中兩位大媽在河邊一處石護欄旁手抓住石欄，做後仰動作，石護欄突然斷裂，導致大媽失去平衡摔倒在地，這一幕也嚇壞周遭的人，有人目瞪口呆，有人趕緊上前幫忙。
來源：YouTube
據海峽都市報和頂端新聞報導，這起事件導致兩名大媽受傷，不僅引發不少人對公園設施品質的擔憂，也激起民眾了對「豆腐渣工程」的廣泛關注和熱議。
影片顯示，兩名婦女雙手扒著石質護欄在運動，突然一名婦女不慎將圓柱形欄桿拉脫，隨後整個人失去重心倒地，欄桿砸到其腳部，落地後斷成幾截。幾名在旁運動民眾急忙上前把倒地婦女扶起，眾人查看其腳部傷情，而那名婦女則臉部表情痛苦。
有網友表示，這個石護欄的品質絕對不能讓人滿意，甚至戲稱可能是用膠水黏在一起的。 不少網友表示，「這樣的護欄，簡直是在玩人命！」這次事件也讓不少民眾再次關注「豆腐渣工程」的問題。
專家呼籲相關部門應對此事進行徹底調查，並追究責任。揭陽市榕城區相關部門10月30日回應，目前該護欄已經維修好，此事並非工程品質問題，是市民用力不當造成意外。
這起事件也提醒民眾，健身時應選擇適合的場地和器材，尤其是老年人，應選擇輕量級且較安全的健身方式，避免類似的意外事故。
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