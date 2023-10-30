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調查電話答「非常滿意」 村幹獎200元…出事了

中國新聞組／北京30日電
山東鄒平焦橋鎮被爆接到調查電話回答「非常滿意」，即可領200元事件，圖為示意圖。 （視頻截圖）
山東鄒平焦橋鎮被爆接到調查電話回答「非常滿意」，即可領200元事件，圖為示意圖。 （視頻截圖）

網傳山東省鄒平市焦橋鎮孫莊村一領導在微信群中通知村民，接到滿意度調查電話後，立即接聽並回答非常滿意的，憑藉通話記錄截圖和通話錄音，可以領取人民幣200元（約27.4美元）左右的獎品；焦橋鎮黨委表示「確有其事」，已責令該村立即整改，對相關負責人通報批評。

觀察者網報導，孫莊村黨支部書記孫甲田表示，「回答滿意的，我個人感謝，一個村（抽查人數）也不多，就一兩個，就獎勵那些東西。」他說，並沒有強迫村民一定回答滿意，要「如實反映情況」，而且這筆費用是由他個人承擔。但從通知發出到最後取消，中間一天的時間裡並沒有人領取這份獎勵。

孫甲田稱，鎮上相關部門領導已經知道這件事情，因為該事件，他已被鎮上通報批評。

孫莊村一名村幹部曾經表示，該通知是一名網格員發到群裡的，「確實不妥」。

報導指出，網民對此議論紛紛，「多說無益，懂的人都懂」、「大驚小怪，我們市政府都這麽幹，什麽五水共治調查，平安社會調查」、「不敢說不滿意，軟肋在他們手裡捏著呢」、「哪不是這樣？說不滿意上面就要追責，天天讓網格員發宣傳接到電話了要回答滿意」、「至少還有錢收，就不錯啦」、「網格員稱，這鍋還是我背吧，領導不會這樣說話」。

一領導在微信群中通知村民的發文。（取材自微博）
一領導在微信群中通知村民的發文。（取材自微博）

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