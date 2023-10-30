李佳琦又翻車 下等和田玉賣貴5倍

「淘寶一哥」李佳琦直播販售的和闐玉，遭指控為「下等石料」。（取材自李佳琦微博）

被稱為「淘寶一哥」、「口紅王子」的李佳琦再度翻車。中國知名打假人王海近日指控李佳琦直播販售的和田玉項鍊，根本是「下等石料」。涉事商家「鴛鴦金樓」則在官方微博 發表聲明稱，其所有證書均為中國國家授權正規質檢機構，均合規、合法，是王海在混淆、誤導、曲解。

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一向喊出自己直播間售賣物品是「全網最低價」的帶貨主播李佳琦，日前因「79元眉筆事件」引發輿論風波後，近兩天來再陷入四面楚歌慘況。他在否認其直播間和家電品牌商海氏沒有簽訂「底價協議」之際，又遭知名打假人王海發視頻稱李佳琦直播間賣的「鴛鴦金樓」和田玉項鏈為假貨，鑑定證書也是假的。

據封面新聞報導，王海打假李佳琦直播間和田玉項鍊，稱消費者在李佳琦直播間購買的「鴛鴦金樓」和田玉項鍊其實為「碳酸鹽-透閃石質玉」。據稱，李佳琦販售的和田玉項鍊，每條標價597元（人民幣，下同，約81.6美元）、實付537元（約73.4美元）。

消費者楊漢（化名）表示，其購買的10條項鍊，附帶的商品鑑定證書都一模一樣，「照片一樣，每條的重量都是40g，鑑定結果都是和田玉。」然而當楊漢託朋友去複檢後卻發現，鑑定結果為「碳酸鹽-透閃石質玉」，且項鍊的質量也並非40g。

對此，「鴛鴦金樓」日前晚間發布聲明稱，該公司售出的和田玉項鍊通過多家中國國內權威機構的玉石質檢機構的複檢，為正規符合標準的產品。

相隔2天，鴛鴦金樓官方微博再次發布聲明稱打假視頻不實，「通過混淆、誤導、曲解等方式，引導消費者認定鴛鴦金樓和田玉項鍊產品檢測 為非和田玉」。

微博認證為「珠寶玉石品質檢測師」的網友「曲直_看海」認為，這個和田玉不涉及真假問題，是品質和價格是否合理的問題。 「這兩個證書都沒有問題，都是下等品和田玉，關鍵是賣多少錢。」

「曲直_看海」解釋，和田玉分為上三等和下三等，上三等的成分基本上是透閃石和陽起石，「最高等級的是和田籽料，其次是優質山流水料， 然後是一般山料和田玉，價格一般在萬元以上、千元以上、千元左右。」

而下三等的成分中就會出現碳酸岩等雜質礦物，「中等級別結構中有碳酸鹽礦物，結構鬆散。證書中會備註含其他礦物。最差等下三等，碳酸鹽礦物佔比高，不能出證書，或以碳酸鹽-透閃石命名。」

「曲直_看海」認為，李佳琦直播間帶貨的和田玉不涉及真假問題，是品質和價格是否合理的問題，「兩個證書都沒有問題，東西都一樣，都是下等品和田玉 ，本質問題是李佳琦賣貴了。」