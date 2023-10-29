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廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

中國新聞組／北京29日電
受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）
受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女子李娟（化名）將1000萬元（人民幣，下同，約136.6萬美元）存進某銀行，原以為每年可獲利幾十萬元，數月後急用提款，竟發現存款僅剩6毛2。她把銀行告上法庭，法院以銀行員工個人違法行為，判李娟敗訴；李娟批此判決意味儲戶也要擔責，上訴後二審判銀行賠償400多萬元經濟損失和部分利息。

飯點資訊報導，2020年8月，李娟在廣東某銀行裡對著工作員人吼叫，稱將自己的一千萬積蓄存到銀行卻不翼而飛。警察後來查出是銀行內部一些管理階層以權謀私，用造假的方式將李娟的一千萬轉移到了一家非法信託公司帳戶。李娟第一時間將銀行告上法庭，並以銀行監管不力，導致儲戶合法財產受到損失為由，要求銀行賠償。

當事人資料圖。（取材自飯點資訊）
當事人資料圖。（取材自飯點資訊）

報導指出，銀行的律師卻提出異議稱，李娟的一千萬存款消失，並不是因為銀行的主觀原因導致，而是銀行部分員工所為，銀行不需要為李娟的個人損失負責，法院採信了銀行說法，判李娟敗訴；李娟不服提起上訴。

據報導，李娟是一家私人企業的老闆，早些年開展海外貿易業務賺了一筆錢，在身邊人建議下，便拿出1000萬存進銀行，銀行告知每年可獲得的利息高達幾十萬元。讓她十分高興；數月後她在國外和一家公司簽訂合同時需要交付數百萬元的定金，便想從這1000萬存款支付，讓她感到很不可思議的是，戶頭只存款只剩下了6毛2。

由於銀行行長對於李娟一再採拖延戰術，她選擇報警。警方出這一千萬被分批轉入了一家信託公司帳戶，銀行經理韋廣嫌疑最大，韋廣坦承因家庭出現變故急需用錢，看到李娟存一千萬動起了歪心思。

法庭審判現場資料圖。（取材自飯點資訊）
法庭審判現場資料圖。（取材自飯點資訊）

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