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女被炒獲償幾十公斤硬幣 公司：沒規定不行

中國新聞組／北京29日電
女子拍攝公司給的「辭退硬幣」，自認人格受辱。（取材自微博）
女子拍攝公司給的「辭退硬幣」，自認人格受辱。（取材自微博）

安徽六安一名女子表示被公司辭退，補償金是幾十公斤硬幣，感覺「人格被侮辱」，引發網友關注；公司辯稱「沒規定不允許發硬幣」，12348回應指出，可舉報故意刁難。

影音來源：YouTube

九派新聞報導，當事人表示，她在9月19日被老闆以公司效益不好、不需要員工為由辭退，當時底薪3500元，老闆還想扣700的獎金補助；雙方僵持了2個多小時，老闆終於同意了不扣錢，但要下個月發，然而，發工資時，公司竟然給她發了三千個硬幣。

報導指出，當事人表示，「普通人打工就是這樣被侮辱，背著幾十斤重的硬幣回到家，無良老闆。人做錯了什麽要被你這樣侮辱人格，只是打工，只是為了生存。」

據報導，涉事傳媒公司徐先生稱，被辭員工是00後女孩，她工作表現欠佳，已解除勞動合同，發硬幣算辭退賠償。「她滿不滿意都發了，沒什麽合適不合適，沒規定不允許發硬幣。」

六安市人力資源和社會保障局工作人員回覆稱，公司一般都是以電子支付、現金發放或銀行轉帳的方式發放工資，對於發放硬幣是否合法可以咨詢法律熱線。

報導說，安徽省12348公共法律服務熱線工作人員指出，人民幣是法定貨幣，正常支付都是可以的，但公司的這個行為可以向市場監管局舉報，舉報故意刁難員工，能給一定處罰。

貨幣

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