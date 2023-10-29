留守婦露臉舉報：村支書性侵7年 控報警沒用

程姓女子拿著身分證錄視頻，實名舉報被村支書趙長坡威脅強迫發生關係長達7年。（視頻截圖）

河南 平頂山葉邑鎮一名留守程姓婦人拿著身分證錄影片實名舉報，被村支書趙長坡利用職務之便，威脅強迫發生關係長達7年，如有不從還會遭對方毆打，以家人的生命威脅程女就範；程女報警卻無果，只能拍影片尋求網民幫助。目前涉事村支書已被停職調查。

影音來源：YouTube

香港 01報導，程女指控，趙某坡跟她說，「我在警察局裡有人，你敢舉報我，我就給你的家人孩子製造車禍」，程女表示從2016年開始他都屈服於威脅之下，今年決定不再服從，她的家人就立刻被毆打。程女表示自己的身心都受到嚴重的傷害，望通過實名舉報的方式，能夠引起相關部門重視，嚴懲趙長坡。

葉邑鎮人民政府接線工作人員透露，近幾日都沒有見到趙某某上班。

消息曝光後，網絡上卻出現一些質疑聲浪。比如，舉報女子「七年了，為何現在才發聲」、「以前不敢，現在為啥敢了」，一些留言區還出現「升級版小作文」、「七年之癢，分贓不均」等冷嘲熱諷等惡意言論。澎湃評論指出，這樣的言論其實大可不必，也毫無道理，正如涉事女子在視頻中所講述的，那些可能存在的暴力和威脅，也都可以成為她長期不敢發聲的理由。

評論指出，這是一起嚴肅的法律事件，當事人可能涉嫌強奸罪等罪行，在調查結果沒有正式出來之前，我們不能把舉報內容等同於事實，但也不能陷入追求「完美受害者」的怪圈。

婦女本身就是弱勢群體，農村留守婦女更是弱勢中的弱勢。如果涉事村支書真的是「趁人之危」，再利用暴力和威脅手段強迫留守婦女發生關係，性質十分惡劣，絕不能姑息，必須嚴肅查處；而且，這還可能涉及農村黑惡勢力、保護傘等問題，不容小覷