緬北戰火波及雲南 「砲火頭上飛」炸毀居民樓 傳多人遇難

緬北戰火波及中國雲南德宏，有居民家的房子被炮彈擊中後破大洞。(取材自微博)

緬甸 戰火已經逼近中國邊境，據大眾日報28日發布的視頻內容，雲南德宏疑似遭受炮火波及。據目擊者表示，緬北激戰雙方的戰鬥，距離中緬邊界最近處甚至只有大概100米左右，而且炮火就在頭上橫飛。有炮彈擊中了德宏的居民樓，傳出有居民不幸遇難。

網易報導，這一次緬北戰事的爆發可以說非常突然，當地果敢同盟軍（MNDAA）等武裝同盟突然發起攻勢，並迅速宣布攻克清水河等地，緬甸軍方的多個營地也被武裝組織一舉拿下。緬甸軍方也正在發起大舉反攻。

由於地理位置的原因，雲南德宏成為了戰火的直接受害者，炮彈甚至飛過界，將德宏一戶居民家的房屋炸出一個大洞。

百度 新聞報導，一座位於德宏的居民樓不幸被炸毀。據目擊者稱，當時一聲巨響過後，整座樓房瞬間化為廢墟，隨後，現場濃煙滾滾，火光沖天。經過搜救，共有20餘名被困居民被成功救出，其中包括一名孕婦和一名嬰兒。然而，仍有多名居民不幸遇難，具體傷亡數字尚在統計中。

網易指出，由於戰事十分激烈，因此中緬邊境的口岸貿易線路也已經暫停。當地商人表示，中國的水果可以通過瑞麗口岸進入緬甸，但因為緬甸交戰雙方的激戰切斷了交通運輸，所以現在只能停止貿易，觀望局勢。

中國駐緬使館也已經發布了緊急通告，提醒當地中國公民要注意安全，避開衝突區域。另外中國外交部也有就緬北戰事發聲，中方呼籲各方停火止戰，以確保邊境地區的安全穩定。