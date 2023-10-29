江蘇南通6歲男遭母虐殘 仍惦記媽媽、期待長出新腳

六歲男童被生母虐待致殘。(取材自新黃河)

江蘇南通「五歲童被生母虐待導致截肢」曾引發全網關注，男童軒軒（化名）被生母用冷水泡腳、熱水燙頭，導致雙足壞疽、進行雙側小腿截斷手術。儘管被媽媽虐待致殘，但如今已六歲的軒軒卻依舊惦記著母親，「媽媽只是有一點病了，你們不用擔心，她很快就可以好起來了。」他期待長出新的腳，童言童語卻讓人聞之鼻酸。

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新黃河報導，距軒軒截肢已過去九個月。醫生的診斷書顯示，雙眼視神經病變，殘疾等級為一級；雙小腿缺失，殘疾等級為三級；精神方面患上癲癇，殘疾等級為二級。

報導說，原以為在經歷如此重大傷害後，他會變得沉默寡言、不想見人，可實際情況卻與想象中的不同。他熱情、開朗、活潑、對人友善，如果不是身體留下的難以修復的殘疾，很難想像在軒軒身上曾發生過什麽。

據了解，案發期間在2022年2月至今年1月初，軒軒生母顧小麗（化名）用打罵、摔扔、推下樓梯、澆冷水、在外淋雨、逼吃糞便、長期挨餓等方式對軒軒實施虐待。2023年1月3日，軒軒父親門先生從外地趕回發現後報警。之後，顧小麗因涉嫌虐待罪被南通市通州區公安局刑事拘留。10月12日，該案在南通市看守所駐所法庭一開庭審理，軒軒生母顧小麗當庭流淚表示後悔，法院未當庭宣判。

至今，軒軒還一直以為，媽媽是因為生病了，所以才會對他做出那樣的舉動，「媽媽現在在接受治療，治好病就會回來了。」

六歲男童被生母虐待致殘。(取材自新黃河)

軒軒和他的父親目前暫住在通州區平潮鎮雲台山村養老院 舊址院子裡的鐵皮房。進入鐵皮房，映入眼簾的是一張僅夠父子二人休息的床和一輛輪椅，視線的左邊則是一間廚房。父子倆已經在此生活一段時間了。因為門先生不敢再讓兒子回到那個有著痛苦回憶的「家」。

今年6月，軒軒出院沒多久，假肢公司上門給他安裝了假肢，目前還在適應階段。

「假肢公司說軒軒的假肢要兩年一換；醫生說把目前的視力保持好盡量不要讓他瞎，這個損傷是不可逆的，癲癇方面目前是靠吃藥來維持。」門先生表示。