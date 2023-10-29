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江蘇南通6歲男遭母虐殘 仍惦記媽媽、期待長出新腳

中國新聞組／北京29日電
六歲男童被生母虐待致殘。(取材自新黃河)
六歲男童被生母虐待致殘。(取材自新黃河)

江蘇南通「五歲童被生母虐待導致截肢」曾引發全網關注，男童軒軒（化名）被生母用冷水泡腳、熱水燙頭，導致雙足壞疽、進行雙側小腿截斷手術。儘管被媽媽虐待致殘，但如今已六歲的軒軒卻依舊惦記著母親，「媽媽只是有一點病了，你們不用擔心，她很快就可以好起來了。」他期待長出新的腳，童言童語卻讓人聞之鼻酸。

來源：YouTube

新黃河報導，距軒軒截肢已過去九個月。醫生的診斷書顯示，雙眼視神經病變，殘疾等級為一級；雙小腿缺失，殘疾等級為三級；精神方面患上癲癇，殘疾等級為二級。

報導說，原以為在經歷如此重大傷害後，他會變得沉默寡言、不想見人，可實際情況卻與想象中的不同。他熱情、開朗、活潑、對人友善，如果不是身體留下的難以修復的殘疾，很難想像在軒軒身上曾發生過什麽。

據了解，案發期間在2022年2月至今年1月初，軒軒生母顧小麗（化名）用打罵、摔扔、推下樓梯、澆冷水、在外淋雨、逼吃糞便、長期挨餓等方式對軒軒實施虐待。2023年1月3日，軒軒父親門先生從外地趕回發現後報警。之後，顧小麗因涉嫌虐待罪被南通市通州區公安局刑事拘留。10月12日，該案在南通市看守所駐所法庭一開庭審理，軒軒生母顧小麗當庭流淚表示後悔，法院未當庭宣判。

至今，軒軒還一直以為，媽媽是因為生病了，所以才會對他做出那樣的舉動，「媽媽現在在接受治療，治好病就會回來了。」

六歲男童被生母虐待致殘。(取材自新黃河)
六歲男童被生母虐待致殘。(取材自新黃河)

軒軒和他的父親目前暫住在通州區平潮鎮雲台山村養老院舊址院子裡的鐵皮房。進入鐵皮房，映入眼簾的是一張僅夠父子二人休息的床和一輛輪椅，視線的左邊則是一間廚房。父子倆已經在此生活一段時間了。因為門先生不敢再讓兒子回到那個有著痛苦回憶的「家」。

今年6月，軒軒出院沒多久，假肢公司上門給他安裝了假肢，目前還在適應階段。

「假肢公司說軒軒的假肢要兩年一換；醫生說把目前的視力保持好盡量不要讓他瞎，這個損傷是不可逆的，癲癇方面目前是靠吃藥來維持。」門先生表示。

雲台山村的一位村幹部表示，「我們都告訴軒軒，戴假肢只是暫時的，很快就會長出新的腳來安慰他。」軒軒則表示，自己正在等待新的腳長出來。

事發時躺在醫院的軒軒。(視頻截圖)
事發時躺在醫院的軒軒。(視頻截圖)

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