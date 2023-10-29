悲…尿不濕童行乞、11歲女跳河 網：說好的美好童年呢?

尿不濕小孩和女子在深圳街頭乞討，引起關注。(視頻截圖)

一名殘疾女子近日帶著幼女從江蘇流浪到深圳乞討，還穿著「尿不濕」（紙尿褲）的女童在街頭爬來爬去的情景被路人拍下後上傳網路，引發全網揪心。無獨有偶，河南 一名11歲女童疑因遭繼母虐待投河身亡，女童父跳出來為妻子抱不平，也引發網民關注。有網民稱，國家主席習近平今年6月才說過「要讓所有孩子都能有幸福美好童年」，怎麼看到的都是悲慘故事？

澎湃新聞報導，近日，幾張「尿不濕小孩和女子在深圳街頭乞討」的照片在網路熱傳，引起廣泛關注。照片顯示，一名年幼的捲髮小孩穿著大碼T恤和尿不濕，在街頭爬來爬去，旁邊有一名流浪乞討的女子，一度引發女子拐賣幼童的質疑。

發布者表示，10月17日中午，其在深圳龍崗長龍地鐵站 B出口附近看到這個小孩在街上爬，覺得小孩很可憐，便順手拍下了照片。

此事在網上引發廣泛關注。深圳市龍崗區民政局工作人員稱，經核實，該乞討母女為親生關係，其母親是殘疾人，是江西撫州人，家庭困難，流浪至深圳。母女在戶籍所在地享受最低生活保障待遇和殘疾人補貼。龍崗區民政局向她們提供了食品等生活物資，並勸導其接受區救助站的救助安置，但該母親暫未同意接受救助。

不過官方的處理仍引來網民不滿及質疑，「不是說全面脫貧了嗎？」、「習主席在今年祝賀全國少年兒童『六一』節快樂時還說，要讓所有孩子都能有幸福美好童年，怎麼看到的是如此悲慘的故事？」、「給非洲的錢能要回來給同胞嗎？」

此外，河南商丘市虞城縣杜集鎮一名11歲女童近日送繼母的孩子上學後，投河身亡。事件引發輿論質疑女童是否受到繼母虐待才想不開。媒體前天找到女童的父親楊先生，他說，妻子在得知女兒出事後，二話不說就跳下河去找她，妻子被路人拉上岸時，全身還沾著泥漬。他認為，妻子把女兒視如己出，外界的批評對妻子很不公平。

尿不濕小孩和女子在深圳街頭乞討，引起關注。(視頻截圖)

紅星新聞報導，楊先生說，2017年和前妻離婚，女兒小楊由他撫養。2019年，楊先生和現在的妻子結婚。妻子此前育有一女，比小楊小三歲。婚後，楊先生與妻子育有一子。楊先生常年在外地工作，小楊和繼母一起生活。10月26日早晨，妻子送小兒子去上幼兒園，小楊騎電動車 送妹妹上學後一直沒有回家，妻子著急的連忙出門尋找女兒，還跳河搜尋女兒。