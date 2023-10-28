驚悚瞬間…深圳遊樂園過山車追撞 遊客震飛8傷

「深圳歡樂谷」27日傍晚驚傳過山車追撞事故，造成8人受傷。（取自微博）

深圳遊樂園 「深圳歡樂谷」日前驚傳過山車（雲霄飛車）追撞事故，造成八人受傷。據一名李姓遊客描述，當時自己在過山車設施「雪域雄鷹」上正結束一輪遊程，在終點準備下車時，下一輛剛出發的過山車疑似動力不足，往後倒退，導致兩車相撞，許多遊客被「震飛」在地，後車被撞到傾斜，座椅被撞歪、欄杆變形，可以想見撞擊力道之大。

影音來源：shangwuedu

據深圳歡樂谷於微博上的通報，事發於27日晚間6時27分左右，深圳歡樂谷過山車「雪域雄鷹」項目發生車輛碰撞，造成八人受傷，目前已送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。

過山車追撞事故現場。（視頻截圖）

深圳歡樂谷於表示，事發原因正在調查中，該設備已停止運營，園方將進一步對園區所有設備進行全面檢測 。現場遊客則稱，過山車疑似是因「彈射裝置氣壓不足」，導致無法持續推進而倒退滑行，最終撞上後方已經到站結束遊程的車輛。

過山車後倒瞬間。（取材自極目新聞）

深圳歡樂谷27日深夜也緊急宣布，28日、29日全園區關閉，展開安全大檢查，原先已購票的遊客可透過原本購票管道全額退款。

據香港 01報導，香港大學深圳醫院服務熱線接線人員27日表示，該醫院收治了過山車追撞事故的多名傷者，因「急診室有多人在搶救，現在掛號等待需要時間大約四小時以上。」急救部門則稱，目前主要傷者已送至港大深圳醫院治療，還有部分已轉運到南山醫院及華僑城醫院。

香港大學深圳醫院貼出公告，該醫院收治了過山車追尾事故的多名傷者，「因急診室有多人在搶救，現在掛號等待需要時間大約四小時以上」。（取材自封面新聞）

據深圳歡樂谷官網介紹，該項目為巨資打造亞洲至高、至長彈射式過山車，2秒提速狂飆，135公里／小時高空疾馳，60公尺垂直跌落，90秒全程瘋狂心跳，4G最大加速度，體驗上天、入地、下海。