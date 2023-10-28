厭學抑鬱....開學後兒童精神科爆滿 北京醫師：全年都人滿為患

北京安定醫院兒童精神疾病患者。（取材自紅星新聞）

「開學兩周後，我們的門診變得非常忙碌；開學一個月，兒童病房進入住院高峰期，很難住進去。」北京 大學第六醫院兒童精神科醫師林紅近日發表在三聯生活周刊上一篇口述文章的這句話，引發廣泛關注，「開學一個月兒童精神科爆滿」話題迅速登上各平台熱搜。北京有醫師證實，其實兒童心理門診全年都人滿為患，兒童精神科住院病房張床位也已飽和。

紅星新聞報導引述首都醫科大學附屬北京安定醫院兒童精神科副主任醫師周玉明表示，兒童心理門診從全年來看都處於人滿為患的狀態，近日開學後確有一個小高峰。以安定醫院為例，兒童心理門診的日均接診量在300左右，「患者都得等一星期左右才能拿到號。」

此外，周玉明說，兒童精神科住院病房的100多張床位也同樣已經飽和。即便是醫院精神科的特需住院部，也長年是滿床狀態，且大部分都是15、16歲的青少年。「從全年來看，一般開學後不久以及快到期末考試時，就診量會在某種程度上提升。」周玉明說，一是因為開學後，學生要從假期中走出來重新適應學校生活，而備戰期末考試們也會備受壓力。

根據周玉明的從業觀察，兒童精神科門診就診患者以14到16歲為主，且在近些年裡呈現出低齡化趨勢，這意味著更多低齡段的孩子正面臨一場情緒疾病。

報導並追蹤了2022年被確診為中度抑鬱伴重度焦慮的女童小芳。今年十一假期後不久，現年14歲的女孩小芳，又在媽媽黃女士陪同下到湖北一家心理診療中心就診。小芳此前成績優異、去年升入初一開啟住校生活後出現轉變，經常不能按時完成作業，和同學不合群，無故翹課、成績下滑等，女兒說想退學，某次曾因退學被父母拒絕而燒了自己的校服。

黃女士說，去年8月小芳接受抑鬱症治療後，恢復得不錯，能走進教室聽課了，雖然還是有些不合群，也沒有對學習表現出很大的興趣。但今年8月又出現厭學情緒，「夜裡悄悄哭，一整天都不說話。」黃女士近日就帶著女兒來復診，希望女兒盡快從這場持續的「情緒感冒」中剝離出來。

而和小芳一樣有著相關症狀的小患者近期呈現增加。「雖然抑鬱不會直接就導致自殺，但如果孩子長期不被理解，覺得很痛苦，得不到相應幫助，在家人和周圍人那裏得不到理解和及時的救助，就有可能發生悲劇事件。」周玉明呼籲，在發現階段，家長能夠正確認識孩子的問題，不受偏見影響，也不要有抑鬱症病恥感。並和學校共同配合，給孩子們多一些支持、包容。