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繼母虐待？ 豫11歲女童投河亡 生父：妻曾跳河搜救

中國新聞組／北京28日電
女童落水後救援現場。（取材自紅星新聞）
女童落水後救援現場。（取材自紅星新聞）

河南商丘市虞城縣杜集鎮一名11歲女童近日送繼母的孩子上學後，投河身亡。事件引發輿論質疑女童是否受到繼母虐待才想不開。媒體昨天找到女童的父親楊先生，他說，妻子在得知女兒出事後，二話不說就跳下河去找她，妻子被路人拉上岸時，全身還沾著泥漬。他認為妻子把女兒視如己出，外界的批評對妻子很不公平。

紅星新聞報導，楊先生說，2017年，自己和前妻離婚，女兒小楊由楊先生撫養。2019年，楊先生和現在的妻子結婚。妻子此前育有一女，比小楊小3歲。婚後，楊先生與妻子育有一子。楊先生常年在外地工作，小楊原由奶奶照顧，重組家庭之後，奶奶外出工作補貼家用，小楊和繼母一起生活。得知孩子出事後，楊先生於26日深夜趕回家。

楊先生表示，10月26日早晨，妻子送小兒子去上幼兒園，小楊騎電動車送妹妹上學。出門前，妻子還叮囑小楊送完妹妹早些回家。小楊平常出門大約15分鐘就會回家，但妻子當天等了約40分鐘仍不見人，著急的連忙出門尋找女兒。

楊先生從親戚口中得知，當時妻子走到河邊，發現小楊的電動車停在那裡，驚覺出事，連忙跳下河去找孩子，同時請路過的人幫忙報警。楊女士找了好一會兒都沒找到孩子，被路人拉上岸。幾個小時後，小楊的遺體被前往現場的救援人員打撈上岸。「當晚10點到家時，我看到妻子身上還沾著泥漬。」楊先生說。

根據警方調取的監控，楊先生說，小楊送完妹妹上學之後，往家的方向騎行。不知為何又折返，把電動車停在河邊，跳入水中。

楊先生表示，與前妻離婚後，女兒小楊就變得沈默內向，幾乎不向他敞開心扉。2021年他重組家庭後，把小楊轉入杜集鎮某小學讀三年級，但小楊只上了一個學期的課就不再上學。學校老師也向家長反映，小楊上課常打瞌睡，學習吃力。學校老師、村幹部曾多次家訪，小楊仍不願上學，隨後輟學在家。

楊先生說，據他了解，妻子曾因小楊不願上學，和小楊發生過衝突。小楊輟學後，妻子會盡量把小楊帶在身邊照顧，幹活時也讓小楊在附近玩。事發後，他和妻子吃不下飯，難以入睡。妻子一直沈默，別人和她說話也不回答。楊先生說，25日晚上他還和女兒通過視頻電話，當時女兒有說有笑。他很懊悔，沒有給孩子足夠的陪伴。

目前女童已經下葬。女兒的突然離去令楊先生心痛不已。但楊先生認為，妻子真心把小楊當作自己的親生孩子一樣疼愛，此前網傳所謂「繼母毆打虐待孩子」一說不屬實。

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