主播帶貨太低級 YSL評論區淪陷：680元像9塊9 不想買

瘋狂小楊哥徒弟「紅綠燈的黃」被指低級。（視頻截圖）

雙11臨近，直播間濃濃的商戰味；「抖音 一哥」瘋狂小楊哥日前才指控淘寶一哥李佳琦控低價壟斷、賣假貨，現在小楊哥的徒弟「紅綠燈的黃」直播間帶貨法國精品YSL風格被指低俗，讓YSL評論區淪陷，「680元(人民幣，約92.9美元)的YSL高定氣墊看起來就像9塊9，不想買了」。

鏡頭前，女主播披頭散髮、表情猙獰、叉開腿蹲在桌上、姿勢不雅。有網友在小紅書 發文稱，這種帶貨方式不尊重女性、過於低俗。網友在YSL聖羅蘭美妝官方帳號評論區吐槽，主播帶貨風格不符合品牌形象，網友評論「品牌形像不要了嗎」。

九派新聞報導，對帶貨風格引爭議，「紅綠燈的黃」在評論區道歉稱，「對不起姐妹們，不知道你們這麽生氣，直播間做內容只是想讓大家開心，給大家帶來不好的觀感了，不好意思。大家理性消費，多方比價，是我太low對不起」。

但是網友並不買單，紛紛表示，「我一直想不通這個小楊哥到底為什麽能有這麽多粉絲，感覺真的很低俗的段子，很假…為什麽他一直播那麽多人看我真的不理解」、「這個團夥兒為博眼球為流量，把低俗和擦邊做到了極致，強行搞笑，惡心至極，浮誇的演技」、「低俗、故意醜化自己、直播時經常有露骨的內容」。

但也有網友說，「我覺得大可不必雙標。直播行業靠整活兒無下限火起來的，根本不是少數，現在罵他們的人，未必沒有當初覺得他們抽象搞笑的」。