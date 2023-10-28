我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

主播帶貨太低級 YSL評論區淪陷：680元像9塊9 不想買

中國新聞組／北京28日電
瘋狂小楊哥徒弟「紅綠燈的黃」被指低級。（視頻截圖）
瘋狂小楊哥徒弟「紅綠燈的黃」被指低級。（視頻截圖）

雙11臨近，直播間濃濃的商戰味；「抖音一哥」瘋狂小楊哥日前才指控淘寶一哥李佳琦控低價壟斷、賣假貨，現在小楊哥的徒弟「紅綠燈的黃」直播間帶貨法國精品YSL風格被指低俗，讓YSL評論區淪陷，「680元(人民幣，約92.9美元)的YSL高定氣墊看起來就像9塊9，不想買了」。

鏡頭前，女主播披頭散髮、表情猙獰、叉開腿蹲在桌上、姿勢不雅。有網友在小紅書發文稱，這種帶貨方式不尊重女性、過於低俗。網友在YSL聖羅蘭美妝官方帳號評論區吐槽，主播帶貨風格不符合品牌形象，網友評論「品牌形像不要了嗎」。

九派新聞報導，對帶貨風格引爭議，「紅綠燈的黃」在評論區道歉稱，「對不起姐妹們，不知道你們這麽生氣，直播間做內容只是想讓大家開心，給大家帶來不好的觀感了，不好意思。大家理性消費，多方比價，是我太low對不起」。

但是網友並不買單，紛紛表示，「我一直想不通這個小楊哥到底為什麽能有這麽多粉絲，感覺真的很低俗的段子，很假…為什麽他一直播那麽多人看我真的不理解」、「這個團夥兒為博眼球為流量，把低俗和擦邊做到了極致，強行搞笑，惡心至極，浮誇的演技」、「低俗、故意醜化自己、直播時經常有露骨的內容」。

但也有網友說，「我覺得大可不必雙標。直播行業靠整活兒無下限火起來的，根本不是少數，現在罵他們的人，未必沒有當初覺得他們抽象搞笑的」。

另據每日經濟新聞報導，強強聯合？瘋狂小楊哥與李佳琦背後公司竟已合資開公司。企查查App顯示，瘋狂小楊哥旗下公司與美腕旗下公司已合資開公司，該公司名為杭州美羊羊科技有限公司，成立於2022年7月，法定代表人為王騰，註冊資本500萬元，經營範圍包括互聯網銷售供應鏈管理服務、品牌管理、市場營銷策畫等。

瘋狂小楊哥徒弟「紅綠燈的黃」被指低級。(取材自九派新聞)
瘋狂小楊哥徒弟「紅綠燈的黃」被指低級。(取材自九派新聞)

供應鏈 小紅書 抖音

上一則

擊敗法日德…中國衛冕世界麵包冠軍 原料來自西藏青稞

下一則

奢侈品牌4000元髮帶 京滬全賣光 網吐槽：靈感自澡堂？

延伸閱讀

雙11惡戰開打 李佳琦遭各路圍攻 控低價壟斷、賣假貨

雙11惡戰開打 李佳琦遭各路圍攻 控低價壟斷、賣假貨
「霸道總裁」幫網紅帶貨 突整場臭臉、甚至直接拆台

「霸道總裁」幫網紅帶貨 突整場臭臉、甚至直接拆台
這個張翰不油膩…直播間帶貨 現場拆台不配合演戲

這個張翰不油膩…直播間帶貨 現場拆台不配合演戲
50歲阿姨詢問旗袍款式遭主播嘲諷拉黑 商家：主播拒道歉 開除

50歲阿姨詢問旗袍款式遭主播嘲諷拉黑 商家：主播拒道歉 開除

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中