奢侈品牌4000元髮帶 京滬全賣光 網吐槽：靈感自澡堂？

奢侈品牌4000元發帶被吐槽，「靈感自澡堂子？」(取材自北京商報 )

來自法國的知名時尚 品牌巴黎世家（Balenciaga）向來以現代派的設計風格穩坐時尚品牌圈。近期推出的一款帶有兩支鑰匙的黑色髮圈，由於售價高達4000元人民幣（約546美元），且在北京 、上海實體店鋪銷售一空，引發熱議。有網友吐槽，靈感來源應該是北方澡堂子。

聯合新聞網報導，該款受到熱議的黑色雙鑰匙髮圈，則命名為「UTILITY2.0黑色髮圈」，於義大利 產製，為巴黎世家最新推出的2024年早春系列飾品，該髮圈的材料為聚脂纖維、鋅合金、黃銅和彈性纖維，加附上2支刻有品牌Logo的可拆式鑰匙。

更加驚人的是，這款在中國定價為4000元的髮飾奢侈品，竟在北京和上海店家銷售一空，目前在杭州、廣州和成都等地仍有貨。上海店家的客服人員則表示，目前售罄的狀況下，「補貨機率不大」，但如有上海市民需要，仍可從其他城市調貨。

網友對此則表示，「如何讓富人花錢很重要」、「是這個世界瘋了還是我瘋了」、「趕緊去五金店配給女友」。不少人覺得，這髮圈的設計有點像是泡溫泉或公共澡堂提供給消費者儲物使用的鑰匙圈，「我懂，澡堂子洗澡的時候，門牌扣我都拴頭髮上」。還有人自嘲，「其實十幾年前就戴過這個商品，只不過是掛在脖子上」。