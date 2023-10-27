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雲霄飛車也能追撞 深圳遊樂園「歡樂谷」8傷

世界新聞網／輯
港大深圳醫院的通告，稱「因雲霄飛車追尾，現急診室有多人在搶救」。(取材自微博)
港大深圳醫院的通告，稱「因雲霄飛車追尾，現急診室有多人在搶救」。(取材自微博)

微博27日晚先後傳出，不少港人前往玩樂的深圳主題樂園歡樂谷發生雲霄飛車（中國稱過山車）追撞事故，深圳歡樂谷在微博證實，27日晚約6時27分雲霄飛車「雪域雄鷹」發生車輛碰撞，造成8人受傷，目前已送往醫院治療；又稱正調查事發原因，該設備已停止運營，10月28日、29日閉園兩天，開展全園安全大檢查。

綜合媒體報導，昨晚微博流傳一張聲稱是張貼在港大深圳醫院的通告，稱「因雲霄飛車追尾，現急診室有多人在搶救」，並說掛號等待時間約4小時以上，呼籲病人選擇其他醫院就診。

網友稱，「深圳歡樂谷過山車追尾，前一輛上不去在最高處滑下來，和後面那一輛相撞，多人受傷。」

極目新聞報導，事發時，正在其中一輛車上的遊客稱，她所坐車輛從高空突然往後倒，撞到了後方一輛過山車，自己撞到了頭部，有輕微擦傷。「我也只顧著尖叫了，坐在我後面兩排的遊客都傷得比較重，每一排有3至4人。」

深圳歡樂谷網站形容「雪域雄鷹」為亞洲最高、最長的彈射式雲霄飛車，刺激指數達5粒星，「2秒提速狂飈，135公里/小時高空疾馳，60米垂直跌落，90秒全程瘋狂心跳」。

有網民發布事故現場情況。(影片截圖)
有網民發布事故現場情況。(影片截圖)

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