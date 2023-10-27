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「後廚小怕伸展不開」 海底撈拒聘140斤女

中國新聞組／北京27日電
海底撈因拒聘140斤女性，被指身材歧視。（新華網）
海底撈因拒聘140斤女性，被指身材歧視。（新華網）

體重140斤（70公斤）、身高168公分的王女應聘海底撈洗碗工被拒，招聘人員以「後廚太小怕伸展不開」、「沒有合適工作服」拒絕，還稱「全國門店都這樣」，不存在身材歧視；王女覺得海底撈解釋很牽強，要求海底撈正面道歉。

九派新聞報導，王女在網路上發文稱，海底撈在招聘後廚洗碗工的時候，要求說明身高體重，告知完了就說不合適，在招聘條件上，其他門店也是一樣的說法；她非常不理解，後廚洗碗工為什麽要看體重？「現在要求也太高了，難道胖點就找不到工作了」。

王女認為海底撈在製造身材焦慮，「我是微胖，海底撈稱後廚面積太小了，怕伸展不開。然後說把身高和體重看反了，最後說沒有合適的工裝。」

對此，海底撈招聘客服表示，並不是歧視，可能是沒有合適工作服，所以才會拒絕，「工作服是公司之前統一做的，現在都沒有做新的工作服了」。

客服還表示，全國門店幾乎都是這樣規定的，具體招聘要求信息沒有在詳情頁顯示。「門店不是很缺人，可能就會對身高和身材有一點要求，如果門店不接受就暫時安排不了，基本所有城市都是這樣的。」

觀察者網報導稱，網民對海底撈做法，看法不一，支持派認為「胖子幹活不麻利，容易累，要是我我也不招，不過我會找個別的藉口」、「雙向選擇沒問題吧」、「所以140斤就應該想做什麼工作就得到什麼工作嗎？」

反對派則表示，「就是個洗碗工而已，你說前台想招漂亮客服吸引客人還能理解，你就是招個洗碗工啊」、「一米七左右身高的話，一百四十斤是正常身材，一點都不胖」、「這客服回應的就很怪，直接說不合適不錄用不就行了，為啥說什麼沒有合適的工作服，這是這是啥拒絕理由啊」。

甚至有網民喊話，「乾脆海底撈門口放個體重秤，超過140斤女士禁止進去海底撈，因為會影響其他顧客用餐心情，相信這樣，海底撈生意必定蒸蒸日上；現在洗個碗都要身材歧視，日子越來越好了呢。」

也有持平的網民說，確定是140公斤的問題嗎？有心人刻意引導輿論，海底撈有必要還原當時面試的情形，不能任一面之詞代替真相。

 

140斤女生應聘海底撈洗碗工被拒，招聘人員理由竟是「後廚太小怕伸展不開」。（取材...
140斤女生應聘海底撈洗碗工被拒，招聘人員理由竟是「後廚太小怕伸展不開」。（取材自九派新聞）

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