號稱「199元吃30頓」 數千大學生遇套路

小陳的帳戶餘額。（取材自紅星新聞）

南陽市南迦巴瓦（河南 ）公司旗下輕食平台主打「一個月199元能吃30頓」，低廉的價格吸引許多大學生儲值，然而現在平台疑似「跑路」，目前有數千名大學生遭遇退費難問題。

紅星新聞報導，南陽市多部門已就南迦巴瓦公司經營成立相關工作專班，並稱相關事件正在調查中。至於受騙的數千名大學生資金追討情況，「比較難調查，審計比較費時間，還在等結果」。據悉，向該公司維權追討資金的，除消費者外，還有被拖欠工資的該公司員工，以及與該公司合作的線下輕食門店、廠家。

報導指出，鄭州 大學生小陳在南迦巴瓦「中式輕食」小程式內的帳戶餘額還有人民幣1493.6元（約204.22美元），他眼前最關心的問題，是這筆錢什麼時候能追回來。

報導說，2022年9月，小陳在大學生代理的推薦下，很快就被低廉的價格吸引，「一個月199元能吃30頓」小陳表示，他定的人民幣199元（約27.2美元）套餐屬於該平台上的「普通款」，包括糙米、雞胸肉和蔬菜 ，300多元的「高級款」，除了在烹飪上更控制油脂，會另外增加水果等餐點。

據報導，小陳稱，光是他所在的學校，「中式輕食」小程式的送餐群裡就有400多人，而在鄭州的龍子湖等高校集中的區域，上述小程式幾乎做到「全覆蓋」。這些群按不同城市劃分，多個500人的群已經滿員，目前仍在活躍的最大的群有1795人，之前還有一個近4000人的大群，已經照要求解散。