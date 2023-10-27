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入秋吃野味？山東盜獵者保護區架網捕鳥 肢解後直送餐廳

中國新聞組／北京27日電
被捕鳥網活捉的鳥。（取材自澎湃新聞）
被捕鳥網活捉的鳥。（取材自澎湃新聞）

時序入秋，中國「野味」市場進入旺季，不肖人士把腦筋動到保護區裡的鳥類，甚至公然架鳥網。媒體暗訪調查發現，在山東長島國家級自然保護區部分島上，山林遍布細密的捕鳥網，多種保護動物頻頻觸網被活捉或肢解、喪命，還流向當地餐廳成「野味」。報導引來官方重視，表示已成立聯合調查組開展調查，同時全面開展集中清理整治非法獵捕候鳥行動。

澎湃新聞報導，每年9月下旬至10月中旬，大批候鳥沿中國海岸線向南遷移。近日記者與愛鳥人士經過暗訪調查發現，在長島保護區部分島上，山林間處處可見細密的捕鳥網，鷹、隼、鴞等國家保護動物頻頻觸網被活捉或喪命，部分鳥類被捕後，被當場肢解，地上殘留著鳥類頭部、翅膀和尾羽等。

長島保護區部分島上，山林間遍布細密的捕鳥網，鷹、隼、鴞等國家保護動物頻頻觸網被活...
長島保護區部分島上，山林間遍布細密的捕鳥網，鷹、隼、鴞等國家保護動物頻頻觸網被活捉或喪命。（取材自澎湃新聞）

在暗訪調查中，愛鳥人士從捕鳥網中救下多隻短耳鴞、紅角鴞、領角鴞、遊隼、雲雀和雀鷹等國家二級保護動物。記者還發現，一些鳥類死體流向當地餐廳，成了食客盤中「野味」。顧客向飯店老板預定後，飯店老板向盜獵者購買，稍後就有人送來野生斑鳩。

澎湃新聞將暗訪調查過程製作成視頻「國家級保護區裡的奪命鳥網」，10月26日在「真探來了」欄目推出，披露長島保護區內砣磯島、大黑山島上存在的盜獵野生鳥類現象，引發輿論關注與重視。

保護區山林間遍布鳥網。（取材自澎湃新聞）
保護區山林間遍布鳥網。（取材自澎湃新聞）

10月27日，山東省自然資源廳回應稱，當地成立了聯合調查組進行核實，並且召開了專題會議，將開展集中清理整治專項行動。山東省自然資源廳當日就派出相關專家團隊去了現場。當地警方也採取了行動，安排調集煙台市森林公安等力量，會同長島公安分局，前往涉事島內對盜獵者依法處置，進行拉網式排查。

長島保護區一名于姓負責人也表示，保護區對此高度重視，長島保護區會配合公安機關和林業部門，依法嚴肅處置，並進行愛鳥護鳥宣傳。

長島

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