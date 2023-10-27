疑男童偷卡片 閩文具店老闆掐脖被拘：3年被偷10多次很無奈

一名福建男孩買卡片時被指偷東西，遭老板掐脖推倒。（取材自瀟湘晨報）

福建一名網民日前發布一段監控視頻，稱小侄子在文具店買卡片，將卡片放進口袋，準備進店結帳，卻被店家認為在偷東西，老板瞬間衝出來掐住孩子的脖子，並將其推倒在地，孩子因撞到貨架致軟組織挫傷，而且受到驚嚇。涉事老板後來被警方拘留10日，罰款500元。老板的母親說，兒子做法太衝動，但她們開店3年多被偷了10多次卡片也很無奈。

瀟湘晨報報導，該網民發布的監控視頻顯示，一名小男孩站在商店外的貨架前，挑選了商品後放進褲子口袋，轉身向店內方向走去。男孩在進入店門口時，拿出了口袋裡的商品，向前展示。此時，一名身穿紅色短袖的成年男子從店內出來，一手掐住男孩脖子，將其推倒在地撞在貨架上。

視頻中，一男聲承認就是監控中的紅衣男子，他說道：「他當我看不到，放口袋裡，這種情況我肯定要出來找他……就這樣一下而已」。

該網民稱，事情經過是小侄子中午從家裡拿了5元說去買卡片，到店裡選了五包卡片，準備往店裡走去結帳，老板以為他偷東西，從店裡衝出來掐著他的脖子將他推倒。「其實小侄子他是要進去結帳的。因為他把東西裝進口袋，老板就認為他要偷東西，如果要偷為什麽不直接往外走，而是要往裡走呢？」

男孩家屬說，事發當天已經報警處理，目前帶著孩子驗了傷，顯示是軟組織挫傷。「孩子本來膽子就小，嚇得不輕。」

10月26日，男孩家屬提供的一份公安機關的行政處罰決定書顯示，2023年9月10日13時55分許，被害人在龍巖市新羅區某便利店門口的貨架上挑選好物品後將物品放入口袋並進入便利店準備付款，違法行為人（便利店老板）看見被害人將店內物品放入口袋以為要偷盜店內物品，掐住被害人脖子將其按倒在地致使其受傷，已構成故意傷害他人。依法對違法行為人處以拘留10日，罰款500元。

涉事便利店老板的母親透露，兒子被拘留了10天，才出來。「我們開店3年多，已經發生了10多次卡片被偷的情況，甚至通過查詢附近監控去找人。甚至有的孩子把卡片放進口袋裡，走進店裡挑選別的東西，被發現後說卡片是在其他店裡買的，這種情況也發生了5次了。」

她解釋，因為類似情況發生了太多次，事發當天兒子看到男孩將卡片放進了口袋，做法衝動了。「男孩的母親報警後，男孩本人也活蹦亂跳的，沒受什麽傷。我兒子當時就道歉了，但是他們要求賠償。」