張庭、林瑞陽涉傳銷案撤銷 96房、20億存款解封

張庭（左）、林瑞陽夫妻財產遭解封。（取材自微博）

藝人張庭、林瑞陽創辦「TST庭秘密」涉傳銷案，據報導已被石家莊市裕華區人民法院撤銷，並解封兩人名下價值17億元人民幣（約2.3億美元）的96套房產及20億元銀行存款。林瑞陽26日回應稱這代表公司產品「一點問題都沒有」，將在全球重新找回代理。不過有報導稱，此案解封可能是該案舉報人、管轄等出現問題，TST模式是否涉非法傳銷仍是另一個複雜的法律問題。

據法治周末報導，張庭（本名張淑琴）、林瑞陽（本名林吉榮）旗下上海達爾威有限貿易公司涉網傳銷案。2021年6月5日由河北省石家莊市裕華區市場監理局啟動立案調查。石家莊市裕華區人民法院於2021年7月20日裁定查封被申請人上海振弘生物科技有限公司、上海巨警億網實業有限公司名下共計96套房產。

經石家莊市裕華區人民法院審查認為，縣、市級工商、市場監管部門查處網路傳銷案件，應在立案前或立案同時逐級報備至省級工商、市場監理部門。現已撤銷，裁定解除被申請人共96套房產的查封，名下多筆銀行存款的凍結，銀行帳戶也全部解封。7月26日公布起立即執行。但未解釋為何「報備已撤銷」。

此消息昨衝上熱搜第一。每日經濟新聞報導，張庭丈夫林瑞陽發視頻回應，案子終於結束了，是非常正面的結果。「我們會在全球各地重新找回我們的代理，TST是最好的。你們有沒有想過，我們的產品一點問題都沒有，產品才是真正的王道。」並稱，「這兩年大家都很委屈，大哥很抱歉。」

據騰訊新聞棱鏡獨家引述此案知情人士指出，此案解封的原因，可能是這些證據顯示該案的舉報人、管轄等問題出現問題。「行政處罰法」規定，「行政處罰由違法行為發生地的行政機關管轄」。裕華區市監局稱案件來源是「轄區內群眾舉報」，張庭律師團隊提供證據卻顯示，舉報人A某的戶籍地、工作單位、收件地址都在河北省保定市。

還有一個關鍵因素是，早在2021年9月3日湖北省保康縣市場監督管理局已經對TST做過行政處罰決定。行政處罰法有關於「一事不再罰」的規定。

不過，報導也指出，TST的模式是不是傳銷，有沒有違法行為，這是另一個更為複雜的法律問題。

張庭、林瑞陽在此案的委託律師何兵接受九派財經訪問時表示，過去確實曾在法庭上提出管轄權問題。此案對網路傳銷案的審理有里程碑意義，也就是不允許跨區域執法，先前沒有因為管轄權問題撤銷的先例。

另據極目新聞報導，此次解除查封的96套房產所在地即TST庭秘密總部所在上海市的大樓，據幾名自稱是TST庭秘密的工作人員稱，他們一直在正常辦公，還面試 了不少應聘求職者。