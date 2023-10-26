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新加坡辱罵護士華女 自稱書記實為陪酒女 判囚40天+罰款

中國新聞組／綜合報導
涉事女子韓菲紫被判入獄五周五天，並罰款600新元。（取材自微博）
涉事女子韓菲紫被判入獄五周五天，並罰款600新元。（取材自微博）

涉在新加坡醫院辱罵護士和警員的中國女子韓菲紫，早前被控公共滋擾等六項控狀，而24日早上她被加控，指她在申請工作準證時謊報自己受雇於一家公司當書記，但其實在本地各地點當陪酒女。25日她被判入獄五周五天，並罰款600新元（約3200元人民幣、438美元）。

據先前報導，中國女子韓菲紫早前在新加坡叫代駕回家，因代駕不熟悉車況誤撞她倒地送院治療。在醫院等待期間，護士疑似對韓菲紫表示，非新加坡公民沒有資格在醫院接受治病，頓時惹怒她，在護士面前爆粗口，面對調查官審問時，更囂張跋扈答非所問，引發爭議。

南華早報報導，29歲的韓菲紫被控六項控狀，包括一項公共滋擾、兩項牴觸防止騷擾法令，以及三項牴觸私人保安業法令的罪名。而24日過堂又被加控，根據控狀，被告在今年8月11日提交工作準證申請時，謊報自己受雇於KDL Elements私人有限公司當書記。另一項控狀指出，被告在今年8月1日到10月11日無合法工作證在本地各地點當兼職陪酒女。

韓菲紫25日透過視頻出庭，據報導，韓菲紫在庭上求情，為所犯下的罪行以及在社交媒體上的言論表達歉意。她說在醫院大喊是因為遭遇車禍感到無助，希望有人能幫助她。她在新加坡只待了一個多月，對本地法律不熟悉。她有三名親人患癌，其中一人已是癌症晚期，只是想來新加坡工作賺錢減輕家人的負擔。

翻譯員翻譯被告的求情後，被告站起來對著攝像頭鞠躬說「對不起」。她在庭上承認其中五項罪行，餘項交由法官在判決時納入考量。

中國女子韓菲紫就醫時在護士面前爆粗口，護士即刻報警。（取材自微博）
中國女子韓菲紫就醫時在護士面前爆粗口，護士即刻報警。（取材自微博）

新加坡 癌症

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