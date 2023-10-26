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紅通令無罪僅私下道歉 湖北前首富蘭世立不服

中國新聞組／北京26日電
湖北前首富蘭世立。(取材自紅星新聞)
湖北前首富蘭世立。(取材自紅星新聞)

在被羈押限制人身自由共902天後，湖北前首富蘭世立成為紅色通緝令被無罪釋放的第一人。據封面新聞報導，蘭世立25日在北京召開開發布會稱，已獲得廣州市檢察院所發出的刑事賠償決定書。 根據決定書，蘭世立獲賠59萬1074元(人民幣，下同，約8萬780美元)，並獲恢復名譽。

蘭世立表示，雖然獲得要求的賠償金，但對判決不服，並向廣東省人民檢察院申請複議，不接受廣州市檢察院私下道歉，要求必須在百家媒體上公開致歉，並全面恢復蘭世立名譽，追究辦錯案的檢察人員及公安人員的法律責任。他並表示，要將賠償金捐出。

蘭世立說，自2016年3月3日至今，自己長達7年半一直在監視居住、刑事拘留、逮捕羈押，即便是被無罪釋放仍被各種非議的生活中。與這些遭遇對比而言，僅在私下獲得口頭道歉，並不能得到認可。

成都商報報導，蘭世立自1991年到2010年，從湖北首富、「富比世」封面人物、東星集團與東星航空創始人，淪落到先後四次入獄、「紅色通緝令」的逃犯，被人稱為「騙子、大忽悠、人渣、謊話連篇」。

報導稱，2017年11月16日，廣州市公安局新聞辦通報，蘭世立涉嫌合同詐騙犯罪，於2015年3月虛構擁有暹羅航空有限公司100%股權，誘騙李某聯合購買「泰國東方航空公司」股份後，將李某以3.5億元人民幣（約5550萬美元）的股份及相關資金非法占有。

警方在國際刑警組織的協助下，2019年11月9日在新加坡逮捕蘭世立，並於當天押解回廣州，直至2021年12月20日，廣州市中級人民法院宣判無罪後釋放。

通緝 新加坡 北京

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