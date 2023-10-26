帶娃害娃摔斷腿…武漢38歲月嫂疑被雇主虐死

事發現場照片。（取材自封面新聞／來源：網路）

多個家政從業者昨發布信息稱，武漢 一名38歲月嫂「阿歡」疑被雇主毆打致死，救護車和醫師趕到現場時，月嫂已死亡，全身多處瘀傷，頭部有傷口流血，還有腹部積水。雇主否認虐死月嫂。不過據武漢警方表示，警方已經立案，嫌疑人已被控制，具體原委還在調查中。

「阿歡一年前轉崗成為月嫂，這是她的第一次上崗，帶一對雙胞胎，近半年沒休息過。」封面新聞報導，阿歡所在家政公司負責人表示，阿歡是湖北漢川人，與丈夫在武漢打工，有一雙未成年兒女。「一年前主動申請轉崗當月嫂，這戶雇主是她的首個客戶，一做就做了一年多。她性格溫和，善良，平時回訪得到客戶反饋也比較好。」

負責人介紹，阿歡的雇主40多歲，生育一對雙胞胎目前兩歲多，一直由阿歡一人照看。「當時簽的合同是月薪6500元人民幣，一個月休4天。但是這半年，因為雇主做生意比較忙，除了阿歡沒人帶孩子，她一直沒休息過。十一、中秋假期她都沒有放假。」

同事發布的阿歡照片。（取材自封面新聞／來源：網路）

10月2日，阿歡帶著孩子在小區玩耍時，一個孩子玩滑滑梯不小心撞在柱子上造成腿部骨折，送醫後打了石膏治療。

「公司一周後接到雇主反映。公司提出上門探望，雇主拒絕了，說來了也幫不上忙，如果孩子養好了就算了，如果恢復不好肯定要找公司扯皮。我們提出如果有需要可以把阿歡換掉，雇主考慮到孩子比較認人，非常粘阿歡，當時也沒有其他人接手，就繼續讓她做，沒想到會發生悲劇。」

負責人稱，10月22日接到雇主電話稱月嫂摔倒，在家裡暈倒。公司人員和救護車趕到時人已死亡，發現阿歡「當場就不行了，身上有多處淤傷，頭部有傷口流血，腹部有積水。我們當時就報警，懷疑阿歡生前遭受了毆打，但雇主否認毆打過她。現在在等屍檢確定死亡原因。」

一名家政門店店長發文稱自己是死者的師父，阿歡是一名住家育嬰師，在雇主家工作了一年零一個月。「120到雇主家時已經沒有生命體徵，醫師指引我看她渾身的傷，已經拍了照片。法醫說身上是兩周內的傷，到底發生了什麽？」

該家政公司負責人稱，阿歡一人帶兩個孩子很辛苦，經常熬夜，體重下降比較多，她也曾跟同事吐槽孩子的媽媽脾氣不太好，經常吼她，同事勸她如果太辛苦就辭掉算了，「她說這是小事，服務行業難免的，事情過了就好。沒聽她說過雇主有其他欺負她的行為，也沒聽說孩子受傷後，他們發生過不愉快，雇主也不至於為這事毆打她。偶爾被雇主吼，或者小孩磕磕碰碰受傷，是不可能完全避免的。」

荔枝新聞報導，武漢市公安局江岸區分局後湖派出所工作人員昨天稍後回應 ，警方已經立案，嫌疑人已被控制，具體案件原委還在調查中。