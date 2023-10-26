北京長峰醫院29死 6個月調查究責副市長等41人

網傳影片顯示，北京長峰醫院大火時，有人爬窗逃生。（視頻截圖）

今年四月造成29人死亡的北京 長峰醫院重大火災調查報告25日公布，北京市委常委、副市長靳偉被問責，給予政務警告處分，41名公職人員被問責，20名涉案人員被警方立案偵查。至於火災原因，經國務院 事故調查小組調查認定，事發醫院違法違規實施改造工程、施工安全管理不力，加上應急處置不力，地方黨部政府和相關部門職責不落實而導致的重大生產安全責任事故。

今年4月18日，北京市豐台區長峰醫院發生重大火災事故，造成29人死亡、42人受傷，直接經濟損失為人民幣3831.82萬元。

新華社報導，國務院事故調查組認定，該事故是一起因事發醫院違法違規實施改造工程、施工安全管理不力、日常管理混亂、火災隱患長期存在，施工單位違規作業、現場安全管理缺失，加之應急處置不力，地方黨委政府和有關部門職責不落實，而導致的重大生產安全責任事故。

經中共 中央紀委國家監委調查，靳偉作為分管衛生健康工作的北京市委常委、副市長，對事故發生負有重要領導責任，應予嚴肅問責。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定由國家監委給予靳偉政務警告處分。

同時，在事故中存在失職失責問題的豐台區委、區政府、六里橋街道黨工委及衛生健康等部門的41名公職人員被問責。

北京市公安機關對涉嫌違法犯罪的20名企業人員立案偵查。北京市長峰醫院股份有限公司法定代表人汪文傑、長峰醫院院長王曉玲、施工方中源信誠建築裝飾有限公司法人等20人涉嫌重大責任事故罪，被公安機關立案偵查，其中19人已被檢方批准逮捕。

就具體的事故原因，國務院事故調查組查明，火災發生的直接原因，是北京長峰醫院改造工程現場施工單位違規進行自流平地面施工和門框安裝切割交叉作業，過程中環氧樹脂底塗材料中的易燃易爆成分揮發、形成爆炸性氣體混合物，遇角磨機切割金屬淨化板產生的火花，發生爆燃。

現場附近可燃物被引燃產生明火及高溫煙氣，又引燃樓內木質裝修材料，部分防火分隔未發揮作用，固定消防設施失效，致使火勢擴大、大量煙氣蔓延；加之初期處置不力，未能有效組織高樓層患者疏散轉移，造成重大人員傷亡。

調查組認為，事故暴露的主要問題，是醫院主體責任嚴重不落實，施工單位違規動火交叉作業，地方黨委政府防範化解重大風險意識薄弱，醫療衛生機構行政審批和安全管理缺點明顯，建設工程安全監督管理存在漏洞，消防安全風險防控網不嚴密等。