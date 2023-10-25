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滬51歲母裝嫩妹 兒介紹給好友談「網戀」騙走80萬

中國新聞組／北京25日電
51歲陸姓女子謊稱自己27歲，跟兒子的好朋友談網戀，騙走80多萬人民後被抓獲。（取材自上觀新聞）
51歲陸姓女子謊稱自己27歲，跟兒子的好朋友談網戀，騙走80多萬人民後被抓獲。（取材自上觀新聞）

上海警方近日破獲一起詐騙案，涉案51歲陸姓女子夥同兒子李某，謊稱自己27歲跟兒子的好朋友談網戀，透過虛構各種理由詐騙兒子好友朱男80多萬元（人民幣，下同），大部分用於償還網貸。

上觀新聞報導，朱男說，2022年初，他經好友李某介紹，結識了網友「陸葉」。李某稱，「陸葉」今年27歲，是自己從小一起長大的玩伴，目前單身。經過一段時間的聊天，兩人在網路上確定了男女朋友關係。「陸葉」告訴朱男，她要來上海將他們的愛情「奔現」，未來還要跟他結婚。

然而從4月開始，「陸葉」開始不斷向朱男借錢，每次從幾萬到幾十萬不等，短短一年就借了80多萬，直到最後一次借錢被婉拒，朱男發現「陸葉」不再和他聊天，才發現自己被封鎖，懷疑遇到詐騙，於是在9月13日向上海普陀警方報案。

根據朱男提供的線索，警方在外省市某居民社區內，抓獲李某和陸女。到案後李某供述，他幾年前在上海實習時認識了朱男，很快就成了朋友。李某結束實習回到廣西後，兩人一直保持聯繫。近幾年，母親陸某為了追求名牌借了不少網貸，漸漸入不敷出，只得向兒子求助。而收入不高的李某，面對母親求助也無能為力，於是動起了歪腦筋，詐騙所得多被陸女用來償還網貸，其餘則被其揮霍一空。

目前，犯罪嫌疑人李某、陸女因涉嫌詐欺罪，已被普陀警方刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

詐騙 詐欺

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