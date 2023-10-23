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北京化工大學馬克思主義學院院長 遭控要女教師陪酒

中國新聞組／北京23日電
北京化工大學馬克思主義學院院長賈鋼濤，被指控騷擾女教師。（北京化工大學官網截圖）
北京化工大學馬克思主義學院院長賈鋼濤，被指控騷擾女教師。（北京化工大學官網截圖）

自稱是北京化工大學一名思政教師的丈夫近日在企業微信群組裡，控訴該校馬克思主義學院（簡稱「馬院」）院長賈鋼濤對自己的妻子性騷擾，不僅要求妻子參加飯局陪酒，還經常半夜打電話騷擾其妻，使其妻重度抑鬱，還被移除了工作群。此事引發廣泛關注和爭議，網友質疑馬克思主義學院院長竟涉性騷，一定要嚴懲。北京化工大學表示已成立工作專班調查核實，賈鋼濤目前尚未對此回覆。

北京一高校馬院院長被指控騷擾女教師。（取材自瀟湘晨報）
北京一高校馬院院長被指控騷擾女教師。（取材自瀟湘晨報）

綜合媒體報導，在網路上流傳的群聊截圖中，一名為王某的帳號稱馬克思主義學院院長賈某濤，周末要求女教師陪酒參加飯局，「我妻子礙於你是院長她又是新老師不敢拒絕只能去，身為黨員幹部，頂風作案，宴請官員拉女教師陪酒，品行敗壞，不配為領導幹部，更不配當馬院的院長。」消息中還提到，該院長三番四次半夜12時以談工作的名義打電話騷擾其妻子，使其妻子本人和家庭受到極大傷害，妻子已經重度抑鬱，還被移除了工作群。

對此，北京化工大學指已成立工作專班全面調查，相關情況核實清楚會公布。

學校辦公室工作人員又表示，北京化工大學始終是對教師的師德失範的問題零容忍，將根據調查的結果，依規依據依法來嚴肅處理，感謝社會各界對學校的關心。

網民留言稱：「又是馬院」、「所屬單位才是重點」、「再這樣下去，我看馬克思都要復活了，得清理門戶啊」。

北京 性騷擾 微信

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