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貓肉充當羊肉串 江蘇截獲逾千隻活貓

中國新聞組／北京23日電
江蘇張家港警方本月12日成功攔截一輛載有一千多隻貓的貨車，這批貓原本要被貓販子運送到廣東充當豬羊肉。（截圖自澎湃新聞影片）
江蘇張家港警方本月12日成功攔截一輛載有一千多隻貓的貨車，這批貓原本要被貓販子運送到廣東充當豬羊肉。（截圖自澎湃新聞影片）

在中國吃羊肉串，最後也許是吃下一肚子貓肉。在保育人士舉報下，江蘇張家港警方12日攔截一輛載有一千多隻貓的貨車。這些貓原本是要被運送到廣東等地，以每斤約4.5元（人民幣，下同）的價格出售，再包裝成各種可食用肉，製成烤串、火腿腸等，送給不知情的消費者食用。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，動物保護機構「貓島項目」股東龔健說，貓肉按1斤人民幣4.5元賣出，但市場上羊肉1斤30元。一隻貓體重約7、8斤，去皮完大概有4、5斤肉。按貓肉價格賣出，冒充羊肉、豬肉，中間的差值全是利潤。「只要抓到一隻貓，他們就賺了」。

參與這次搶救行動的韓佳麗表示，能夠截下這輛貓車是靠自己的經驗和一些運氣，「我太熟悉貓車了，雖然它們都長貨車那樣，蓋得嚴嚴實實的，但它一從旁邊開過，我就知道那是貓車。」韓佳麗曾在廣東打擊過近20輛非法運輸的貓車。

報導稱，目前中國對於城市流浪貓狗如何處置仍存在相關法律的空白，許多貓車被攔截下後，後續的安置就成了很大的難題，被截獲的貓咪只能再次放歸流浪。韓佳麗曾多次向相關部門反映，但得到的答覆都是貓不屬於家禽和保護動物，無法進行管理和處置。

由於官方在動物保育方面的作為依然有限，因此這批獲救的貓只能暫時由愛貓人士義務進行照顧。

此外，四川成都一名女童16日在社區內遭無人看管的洛威拿犬咬成重傷後，多地動手大舉抓捕貓狗，甚至硬闖民宅強抓寵物狗，虐狗虐貓甚至企圖屠宰等情事大舉出籠。

女童被狗咬成重傷被媒體報導後，多地宣布加強對轄內狗、貓的管理，並對民眾豢養的寵物犬進行清查，一些地區並對未拴繩遛狗等違規行為展開強力取締。同時，多地也對流浪貓狗沿街展開強力抓捕。但在執行這些措施的同時，一些偏差現象卻大舉出籠。

根據中國及海外網路訊息及流傳畫面，除了多地大肆抓捕流浪狗外，重慶對外經貿學院的1隻流浪狗17日因追趕學生被保全人員驅趕抓捕並被打死，引起學生強烈不滿；約在同時，遼寧廣告職業學院一名保全人員也將一隻流浪狗抓捕後吊死，同樣引起眾怒。事後，這兩名保全分別被停職及解雇。

利潤

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