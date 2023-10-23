「世界銅王」王文銀兩次被「限高」 集團面臨危機？

正威國際集團創辦人王文銀。（取材自界面新聞）

「世界銅王」王文銀又體驗了一次「限高人員一日遊」。王文銀因為間接控股股東深圳正威集團的合同糾紛，被法院限制高消費。今年第二次成為「限高人員」，哪怕在短時間內解除了相關限制，或也彰示著他和他的銅產業衍生帝國正在面臨危機。

紅星新聞報導，今年以來，深圳正威（集團）有限公司多次被列為被執行人，投資 企業的股權多次遭到凍結，甚至牽連王文銀在上市公司的表決權也被限制。

現年55歲的王文銀是正威集團的創始人，也是正威新材的實際控制人。因旗下企業擁有超高銅礦儲量，他被稱為「世界銅王」。在2023年胡潤全球富豪榜中，王文銀以人民幣1050億元（下同，約143.4億美元）財富值排在第108名，這麽一位躋身於全球富豪榜的企業家卻在近期兩度成為「限高人員」。

正威新材日前發公告稱，因寧德市交投實業發展有限公司（下稱「寧德交投」）申請執行正威集團合同糾紛一案，據相關法院的「限制消費令」，王文銀及正威集團不得實施如乘坐飛機等高消費及非生活和工作必須的消費行為。

報導指出，這是王文銀今年第二次成為「限高人員」。和上次一樣的是，王文銀的「限高人員」身分未持續幾天，正威集團就出面溝通並解決相關事件。目前，在中國執行信息公開網已查詢不到王文銀及正威集團的相關限制高消費結果。

哪怕解除了限制高消費的限制，王文銀及正威集團的處境仍然不妙。天眼查App 顯示，正威集團分別於9月22日、10月9日增加了兩條被執行人信息，執行標的為2.64億元和0.6億元，被執行總金額共3.24億元。據報導，今年以來正威集團多次成為被執行人，且被法院凍結其相關股權，相關股權數額共計約26.91億元。

值得一提的是，今年9月，中華全國工商業聯合會發布「2022中國民營企業500強榜單」，其中，正威國際集團有限公司以6088億元的營收位列第四名，力壓騰訊、聯想及比亞迪等企業。

據報導，公眾號「正威國際集團」曾轉載過一篇來自另一公眾號「徽商傳媒」的文章，其中稱，王文銀掌控了全球5%的銅礦資源儲量。另據每日經濟新聞援引2016年「微商」雜誌報導，正威集團擁有的銅礦總儲量在3000萬噸左右，相當於當年中國銅礦總儲量的30%。

不過，2018年11月，來自中國地質科學院礦產資源研究所、自然資源部成礦作用與資源評價重點實驗室等的學者在「地質與勘探」上發表論文「中國海外權益銅礦分析」。論文稱，中國冶金科工集團有限公司等是中國海外銅礦收購的「八大金剛」，全文未提到過正威集團。

報導指出，正威集團的官網及官方公眾號顯示，其現在已不再是單一的銅產業模式，而是由產業經濟發展起來的以新一代電子信息和新材料完整產業鏈為主導的高科技產業集團。不過，正威集團的股權凍結情況，其對外投資了159家公司，現有9家公司的股權被凍結，涉及銅產業、新材料產業等領域。