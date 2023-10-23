上海74歲奶奶被送養老院後 兩兒子為「多付100元」打官司

平奶奶的小兒子。（取材自新聞坊）

上海一位74歲的平奶奶被送入養老院 後，她的兩個兒子為了100元（人民幣，下同，約13.6美元）的贍養費展開了一場官司。

新聞坊報導，平奶奶原先是住在家裡由長子照顧，但腦梗後行動不便，兩個兒子決定將她送入養老院。然而，平奶奶的退休金 不足以支付養老院的費用，只能依賴兒子的經濟支持。長子願意每月多出100元，但小兒子不願意。

為此，長子與兒媳曾多次和弟弟協商，並通過第三方作為中間人勸說，但都收效甚微。無奈之下，平奶奶委託長子兒媳找到了金山區法律援助中心。

平奶奶。（取材自新聞坊）

法援律師調查指出，平奶奶的長子一家經濟條件較差，屬於村裡的「困難農戶」，小兒子去養老院看望母親的次數較少，平奶奶對小兒子也很想念。後援律師決定，除了讓小兒子在經濟上承擔起贍養義務之外，也會在訴求中要求今後小兒子每月探望母親。

據報導，平奶奶的贍養案件日前在金山區人民法院開庭。平奶奶的小兒子當庭表示，同意和哥哥各自承擔母親50%的住院費，並每月兩次探望母親。但他不同意自己每月要比哥哥多承擔贍養費和養老生活費。

後援律師表示，平奶奶要求小兒子多承擔一些經濟責任，是考慮到弟弟經濟狀況優於哥哥，且平日裡哥哥顯然照顧比較多。不過，如果小兒子能保證今後每個月去敬老院探望母親兩次，那他們可以將原先每月500元的贍養費降低到每月300元，也就是只比大哥每月多承擔100元贍養費。可即便如此，小兒子似乎也十分不樂意。

原來，多年來小兒子一直對自家房屋分配感到不公。原本家裡總共六間房，他只拿到了一大一小兩間，其餘都歸了哥哥所有。三年前，兄弟倆曾簽下協議，弟弟同意讓哥哥用2萬元買下自己所擁有的較大的那間房間，與此同時，哥哥也同意今後由自己負責贍養母親。小兒子稱，由於有之前的協議在，所以他一直沒答應負擔母親養老費。

報導指出，法官向小兒子解釋，即便他們兄弟二人此前有這份協議，但小兒子對母親依然具有贍養義務。

經過溝通，小兒子表示願意退一步，把名下僅剩的一間小間送給哥哥，並且每月比哥哥多出贍養費100元，其他的就不再承擔。哥哥一方也認可弟弟的方案，同意今後由自己補貼母親的醫療和生活費。兩人當庭簽下了調解協議書，解決了爭端。