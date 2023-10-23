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學好「沒錯的」、「要的呀」兩句話 直播捧哏就能月入8000元？

中國新聞組／北京23日電
寧檬工作照。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
寧檬工作照。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

電商直播中的「捧哏」最近火了！這個被戲稱為「讓主播的每句話都不會落到地上」的職業，能火起來源於一條抖音短視頻「學好這兩句，來杭電商人」，在直播電商行業擔任中控的小哥寧檬輕鬆使用著「沒錯的」、「要的呀」兩句話，迎合主播的產品介紹，據說「就這兩句話，在杭州一個月能拿8000元」。一時間各種仿拍如雨後春筍一般紛紛上線。

寧檬工作照。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
寧檬工作照。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

潮新聞報導，視頻中的寧檬今年23歲，今年年初才進入直播電商行業的他，之所以選擇這樣一份入職門檻相對較低的行業，用他自己的話說，「這個活『小白』也可以做，最適合入門。」

面對突如其來的走紅，寧檬說，其實還沒有什麽真實感，「就是讓這個職業『出圈』了一下，我很高興中控這個職業能給大家帶來歡樂跟流量。」

不過在他看來，門檻低並不意味著工作輕鬆：「其實『捧哏』只是中控工作中的一部分，中控還需要統計相關數據，與直播團隊成員相互配合烘托氣氛，還要準備直播話術，策劃大促玩法。」「門檻低也意味著競爭壓力大，進去之後蠻累的，遠沒有大家想像中的光鮮。」

寧檬說，「我第一份中控工作收入是6到7千，第二份收入也是6到7千，第三份工作月薪固定七千五。」不過寧檬認為，電商中控的工作也存在高薪，「有月薪過萬的中控存在，月薪根據能力來，上限沒有天花板。」

報導說，也有一些年輕人把電商中控作為自己行業轉換的「跳板」。

「00後」雲朵就是其實之一，她認為中控同樣也是吃青春飯的一個職業，而且職業空間不大，以後只能往直播運營和當主播的方向發展。當過做中控，不需要什麽經驗，很適合作為找到適合自己工作之前的跳板。

雲朵幹了幾個月後果斷選擇了辭職：「做過中控，熟悉電商的流程，應聘起來還是有優勢的。關鍵是薪水更高了。」

跟雲朵不同，寧檬的短視頻火了之後，他卻被公司辭退了。如今，他選擇繼續堅守在中控行業，「還是喜歡幹電商這一行，會繼續做中控。」

電商 抖音

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