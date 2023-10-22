長沙男1元拍下奔馳 賣方毀約：賠成交價5%共5分錢

張先生提供的競標成功截圖。（取材自長江雲新聞）

湖南長沙一名張姓男子近日參加了一個網上的拍賣 活動，成功的以一元（人民幣，下同，約0.14美元）拍下原裝進口奔馳，不過，沒多久拍賣公司卻打來電話要毀約，答應賠償成交價的5%，即5分錢。張男不滿，表示將通過法律途徑解決。

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極目新聞報導，張男日前在某拍賣平台看到一則拍賣信息，商品為「原裝進口的奔馳車」，車齡11年，車標里程數6.8萬公里，拍賣公司評估價為12.5萬元。

張先生競拍商品截圖。（取材自湖南廣電）

在用一元拍下該奔馳車後，張男表示十分激動。但在半個小時後，張男稱接到電話，拍賣公司人員說「出錯了」，需要撤銷掉這個拍賣，可以賠償違約金（成交價格的5%），即5分錢。

張男回覆稱：「不能接受，5分錢誰能接受？」後經工作人員解釋稱：「拍賣是拍中標的資格，而不是已經買下，並且拍賣需要雙方確認。」

張男表示，還是希望對方履行義務，把車過戶過來，之後會諮詢律師，有必要也會透過法律維權。

拍賣平台上多家拍賣公司掛出1元起拍賣豪車的信息。（網路截圖）

紅星新聞報導，實際上，豪車一元起拍的現象並不鮮見，在某平台掛出的一輛2011年上牌的寶馬2系，起拍價僅八元；一輛2015年上牌的奔馳GLA起拍價僅需九元。

平台工作人員表示：通常設置一元、10元的起拍價，其目的就是引起圍觀，而事實上基本很少能有人以起拍價買走車輛。

如果真有顧客以一元的價格拍下，賣方能否履約？多家拍賣公司均表示如拍到就能開走車。一名寶馬x5（進口）車拍賣公司工作人員表示，通常在競價快結束時，就會有大量競拍者加價拍下。「我們遇到過幾千塊拍下寶馬車的，但以一元起拍價買下車輛的情況並不多見。