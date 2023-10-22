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桂鋁工廠爆炸6死 附近居民：玻璃全震碎以為地震

中國新聞組／北京22日電
廣西平果一間鋁工廠20日晚間發生爆炸事故，廠房隨即陷入火海，數名人員一度受困。（取材自微博）
廣西平果一間鋁工廠20日晚間發生爆炸事故，廠房隨即陷入火海，數名人員一度受困。（取材自微博）

廣西平果市工業園區內一間再生鋁熔鑄廠20日晚間9時多發生爆炸事故，爆炸造成工廠機械坍塌，廠房更隨即陷入熊熊火海，爆炸事故造成六死四傷，當地微信群流傳著「夜班有20至30人全部聯繫不上！」的對話。

廣西平果市工業園區內一間再生鋁熔鑄廠20日晚間發生爆炸事故，造成六死四傷。（取材...
廣西平果市工業園區內一間再生鋁熔鑄廠20日晚間發生爆炸事故，造成六死四傷。（取材自央視）

根據廣西平果市於微信公眾號上發布的通報，廣西平果市工業園區內一間鋁工廠「廣西興越材料科技有限公司」於20日晚間9時21分左右，發生爆炸事故。事發後一度有數名人員受困，直到21日中午，相繼搜救出第五名及第六名失聯者，經搶救無效死亡，人員搜救宣告結束。

據央視報導，經專家小組初步調查，事故是鋁棒在拉鑄過程中，高溫鋁液洩漏到冷卻水池內，發生爆炸。工廠附近居民表示，爆炸帶來的衝擊波很大，「當時以為發生了地震」，整個窗框飛入家中，家裡的玻璃全部被震碎。

廣西平果一間鋁工廠20日晚間9點多發生爆炸事故，爆炸威力之大，連工廠附近居民家中...
廣西平果一間鋁工廠20日晚間9點多發生爆炸事故，爆炸威力之大，連工廠附近居民家中的玻璃都被震碎。（取材自微博）

平台流傳的畫面，爆炸的廠房讓夜空變成火紅一片，火勢凶猛，就連500公尺外的當地村民，都被嚇到差點奪門而出。

媒體出動空拍機拍攝受災情況，可以看到工廠被炸出一個大洞，廠房已經被炸得面目全非，地上滿是碎片，天花板和玻璃也全都震碎，現場一片狼藉，當時受困的六名工人被救出，送醫之後全部傷重不治，初步調查是工廠作業出問題。

專家指出，「鋁水爆炸」包含物理過程和化學過程。熔融鋁液和水接觸之後，由於巨大的溫差以及水的沸點遠低於熔融鋁的溫度，水溫迅速達到沸點以上，並進入一種過熱狀態，水瞬間蒸發為氣體，體積膨脹1000多倍。特別在鑄井狹小的空間條件下，會形成一定幅值的壓力波，膨脹產生能量，爆炸也就發生了。

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