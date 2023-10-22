無錫女陷「殺豬盤」被騙800萬人民幣 聊天紀錄還成了詐騙教材

部分共犯庭審現場。（取材自揚子晚報）

江蘇無錫一名女子陷「殺豬盤 」，被騙了800多萬元（人民幣，下同，約109萬美元），還被告知自己和「男友」的聊天紀錄被詐騙集團 當成了「優秀案例」詐騙教材。

揚子晚報報導，去年9月，在某二手交易平台賣翡翠手鐲的勞某某與買家袁凡（化名）認識。袁凡自稱在IT公司工作，愛好投資貴金屬黃金期貨，還曬出帥氣自拍。平日裡，袁凡常找勞某某噓寒問暖，勞某某也被袁凡的「溫柔成熟」吸引，兩人發展成戀人。

報導稱，袁凡介紹自己是公司技術主管，一日，袁凡「無意」透露的內幕消息，引起勞某某注意。據袁凡說，他在為招商證券 公司做數據更新時發現了數據波動的漏洞，「利用這個空子可以大賺一筆，但我是內部人員不能自己操作，你能不能幫我？」

就這樣，袁凡將帳號密碼和一個網址交給勞某某，教她登入「招商證券國際」網站，並按自己指示，在網站內進行「國際黃金」的買漲買跌。眼看著經過自己的簡單操作，就讓袁凡賺了兩三百萬，勞某某不禁心動，忍不住自己也創建帳戶，並根據袁凡的指導註冊了「招商證券國際」帳號，陸續充值800餘萬元。後來發現無法提現，男友袁凡也失聯，才驚覺自己被騙而報警。

接著，奇怪的事接踵而至。勞某某的二手平台帳號突然多了陌生人來訪加她，這些人說來說去都是一件事：「你被我們團夥的人騙了！」其中一個叫「阿天」的稱想要回國自首，為了尋求幫助，將「袁凡是團夥的詐騙業務員、帥氣照片是盜用某網紅的、網站內交易漲跌都是團夥人員操作的」等資訊和盤托出。

報導指出，阿天還發了勞某某與袁凡的聊天紀錄截圖，原來，兩人多達600餘頁的聊天記錄已經成了詐騙團夥成員學習如何欺騙感情進而騙錢的「優秀案例」。

經查，上述犯罪集團自2020年以來招募國內人員，以「刷單返利」、「殺豬盤」等方式騙取金錢。目前，已核實被害人三名，涉案金額達2000萬餘元，無錫市濱湖區人民檢察院已對21名集團成員提起公訴。

其中，法院判決被告人黃某某犯詐欺罪，判處有期徒刑6年，併處罰金3萬元，判決張某某等5名被告人分別犯詐欺罪、偷越國境罪，判處有期徒刑6個月至8個月不等併處罰金。此案正在進一步審理中。