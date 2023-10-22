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湖南2寶媽網購兒童積木 驚見裸體「男上女下」圖

中國新聞組／北京22日電
兒童積木上的不雅圖案。（取材自瀟湘晨報）
兒童積木上的不雅圖案。（取材自瀟湘晨報）

湖南省岳陽市一名二孩媽媽屈女士在網路上購買積木玩具，收到貨後發現其中一款積木上印有疑似男女裸體「被抓姦」的圖案，並且產品本身缺乏生產資訊，疑似是三無產品。屈女士聯繫店家反映後，店家僅表示願意退她2元人民幣（約0.3美元），讓她非常不滿，認為這問題不只這樣，根本不該讓這種圖案出現在兒童玩具上。

出現不雅圖案的兒童積木。（取材自瀟湘晨報）
出現不雅圖案的兒童積木。（取材自瀟湘晨報）

瀟湘晨報報導，屈女士10月12日在一家名為逸哲玩具鋪的網店購買了一袋兒童積木。當她清洗積木時，意外發現其中一塊長條形的積木上，一面印有英文「Busted」，旁邊圖案是一對未穿衣服的男女，男在上女在下，看起來非常震驚，引起了她的擔憂。

報導指出，英文「Busted」的形容詞意思為「被當場逮住」，動詞意思為「打破、（使）降級、降低軍階、突擊搜查、摔碎」，搭配圖案，抓姦在床的意味濃厚。

屈女士聯繫了商家客服，商家表示，這款積木是隨機出貨的，並願意退還她2元。這讓屈女士難以接受，「居然還沒有意識到事情的嚴重性」。

不過，當記者聯繫商家時，商家卻又改口說，「我們店舖沒有售賣這個玩具，好像是有一個成人版的疊疊樂」，對於是否是倉庫工作人員不小心把那兩個玩具放進去了，商家表示不能確定，「我不清楚是從哪裡進的貨，我們也第一次遇到這種情況，不會說誰故意混進這種東西」。

屈女士表示，她已經向平台舉報該店舖，而該店舖已經下架。然而，她對產品的來源產生了質疑，因為該積木的外包裝上沒有任何生產商家的資訊，懷疑是三無產品。

報導稱，售出積木的商家地址位於浙江麗水市，而岳陽市當地消費者權益保護機構已經介入調查此事，並將會追蹤商品的生產來源以及商家的產品質量管理情況。

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