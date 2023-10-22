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掛羊頭賣貓肉 江蘇截獲千餘隻要充當豬羊肉的貓

中國新聞組／北京22日電
江蘇張家港警方本月12日成功攔截一輛載有1000多隻貓的貨車，這批貓原本要被貓販子運送到廣東充當豬羊肉。（截圖自澎湃新聞影片）
江蘇張家港警方本月12日成功攔截一輛載有1000多隻貓的貨車，這批貓原本要被貓販子運送到廣東充當豬羊肉。（截圖自澎湃新聞影片）

在中國吃羊肉串，最後也許是吃下一肚子貓肉。據澎湃新聞報導，在保育人士舉報下，江蘇張家港警方本月12日成功攔截一輛載有1000多隻貓的貨車。這些貓原本是要被運送到廣東等地，以每斤（500公克）約4.5元（人民幣，下同）的價格出售，再包裝成各種可食用肉，製成烤串、火腿腸等，送給不知情的消費者食用。

動物保護機構「貓島項目」股東龔健說，貓肉按1斤人民幣4.5元賣出，但市場上羊肉1斤30元。一隻貓體重約7、8斤，去皮完大概有4、5斤肉。按貓肉價格賣出，冒充羊肉、豬肉，中間的差值全是利潤。「只要抓到一隻貓，他們就賺了」。

龔健指出，遭攔截的這輛貓車籠子裡的貓咪各色各樣，其中不乏許多可以喊得出學名的品種貓，毛色和體型都很完美，一看便是主人很寶貝的寵物貓。

參與這次搶救行動的韓佳麗表示，能夠截下這輛貓車是靠自己的經驗和一些運氣，「我太熟悉貓車了，雖然它們都長貨車那樣，蓋得嚴嚴實實的，但它一從旁邊開過，我就知道那是貓車。」韓佳麗曾在廣東打擊過近20輛非法運輸的貓車。

報導稱，目前中國對於城市流浪貓狗如何處置仍存在相關法律的空白，許多貓車被攔截下後，後續的安置就成了很大的難題，被截獲的貓咪只能再次放歸流浪。韓佳麗曾多次向相關部門反映，但得到的答覆都是貓不屬於家禽和保護動物，無法進行管理和處置。

由於中國官方在動物保育方面的作為依然有限，因此這批獲救的貓只能暫時由愛貓人士義務進行照顧。

由於官方無積極作為，中國迄今依舊不時傳出有人捕抓流浪貓甚至偷盜寵物貓，販賣給不肖...
由於官方無積極作為，中國迄今依舊不時傳出有人捕抓流浪貓甚至偷盜寵物貓，販賣給不肖廠商充當羊肉、豬肉欺騙消費者。（截圖自澎湃新聞影片）

利潤

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