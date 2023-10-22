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「為習抬轎」 馬克思穿越對話孔夫子 湖南台奇葩宣傳片挨轟

中國新聞組／北京22日電
由中共湖南省委宣傳部和湖南省廣播電視局製播的宣傳片「當馬克思遇見孔夫子」日前播出。(取材自華聲在線)
由中共湖南省委宣傳部和湖南省廣播電視局製播的宣傳片「當馬克思遇見孔夫子」日前播出。(取材自華聲在線)

湖南電視台近日播放宣傳片「當馬克思遇見孔夫子」，結合時下流行的穿越題材和人工智慧，促成馬克思與孔夫子對話。不過，美國之音報導，片中內容多為中國國家主席習近平「抬轎子」，播出後在網上招致負評，有網友嘲諷，「這台詞不像人能想出來的」 。

據報導，該片一共五集，由中共湖南省委宣傳部和湖南省廣播電視局製播並於9日首播，每集時間約莫30分鐘。在片中，孔子由真人扮演，馬克思則似乎是藉由人工智慧動畫製作，並聆聽專家學者講課及參與對話；莊子、孟子、毛澤東等人的圖像，也因電腦特效而開口說話同時加入討論。

在片中，運用人工智慧技術顯像的馬克思口說中文表示：「我到中國100多年了，其實，我早就是一個中國人了。」馬克思與孔夫子在交談後還稱，兩人的思想其實非常相似，一個致力於「維護一個穩定的體系」，而另一個致力於「全人類的解放」。

報導指出，全劇的中心在於推廣中國領導人習近平2021年提出的「兩個結合」中的第二個結合，即「將馬克思主義基本原理與中華傳統文化相結合」，作為馬克思主義中國化的一部分。

官媒人民日報隨後也發表評論文章盛讚。

不過，報導稱，該片擬藉馬克思與孔夫子對話大推習思想，觀眾反應不佳：「這台詞不是人能想出來的。」更多網友質疑，把追求平等的馬克思與崇尚等級秩序的孔子湊在一起很「荒謬」，因為「這兩個思想是完全不同的甚至是討厭的，大家都堅持這個家唱，不覺得悖論嗎？ 」

X平台帳號「李老師不是你老師」則製作了一部短片，指出這件事的荒謬性。他說：「孔子主張的是克己復禮，強調社會的階級性，大家都應該君君臣臣，父父子子排排坐好，但馬克思的觀點是透過階級鬥爭徹底消除階級，解放全人類。這兩人一個是維護統治的一個是搞革命的。本質上兩人是天生的死對頭。」

由中共湖南省委宣傳部和湖南省廣播電視局製播的宣傳片「當馬克思遇見孔夫子」日前播出...
由中共湖南省委宣傳部和湖南省廣播電視局製播的宣傳片「當馬克思遇見孔夫子」日前播出。(取材自華聲在線)

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