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年輕人興「反向消費」 網：就是沒錢「我不買跑車不是我不想」

中國新聞組／北京22日電
國際社會關注中國市場民眾消費降級議題。圖為義烏國際小商品博覽會，民眾在觀看商品。(新華社)
國際社會關注中國市場民眾消費降級議題。圖為義烏國際小商品博覽會，民眾在觀看商品。(新華社)

中國「雙11」購物節即將到來，「反向消費」一詞最近成網路熱門話題，強調並非不消費，而是更加重視性價比，下單前多方比價。不過，另有輿論認為，這也代表著「消費降級」，「說直白點就是沒錢」。

中央社引述媒體報導，「年輕人開始反向消費了」這個話題近期一度登上微博熱搜，這個詞彙代表的意思是，愈來愈多年輕人在消費過程中不再追求「貴就是好」，而是更看重商品的性價比，尋找低價攻略。

報導指出，愈來愈多的人買得起名牌包、蘋果手機，這些東西並不能彰顯自己的獨特，而本來這些東西，價格昂貴、性價比不高，那必然就失去原來的吸引力。

此外，不少年輕人陷入失業和就業困難的情形，這也促使更加重視勤儉節約，逐漸接受反向消費的理念；另一方面，社會物價水準上漲，讓許多人體認到品牌並不一定代表高品質，而是一種虛榮攀比的表現，「打腫臉充胖子，那最後吃苦受罪的只能是自己」。

不過網友則嘲諷「我不買跑車難道是我不想嗎」、「竟把窮說得這麼清新脫俗」，許多網友直指「反向消費」就是「消費降級」，沒錢造成的被迫儉約。

報導指出，就業壓力增大、生活成本提高，使得年輕人尋求在經濟上更加適切的消費方式，因此「反向消費」應運而生，一定程度上緩解了經濟壓力，但並不能因此就簡單地將「反向消費」與「消費降級」畫上等號。「反向消費」是回歸理性消費，並非追求次級、低品質的產品，而是注重產品的性價比、創新性和時尚性，並且願意為獨特的設計和體驗付費。相較之下，「消費降級」是指在消費選擇上減少了對品牌和品質的要求，追求價格更實惠和次級的產品。

紐約時報中文網日前曾報導，中國經濟低迷，民眾對前景沒信心、被減薪或失業，因此減少支出、增加儲蓄，零售市場也掀起價格戰，出現「誰便宜就買誰」的消費降級潮。

就業 紐約時報 儲蓄

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