為安全？重慶高校保安打死流浪狗 學生：牠做錯什麼

重慶一間高校內流浪狗遭保安打死，許多學生深感痛心，紛紛譴責學校作為。(取材自微博)

日前有學生爆料，重慶對外經貿學院校園內，一隻流浪狗被保安抓捕後打死，學生紛紛在校園內貼訃告、放祭品、獻花給這隻狗狗。事件在網路上掀起熱議，一方譴責校方過於殘忍，一方則認為流浪狗存在風險，應該驅逐。

根據瀟湘晨報報導，重慶對外經貿學院一名學生日前在回宿舍途中被流浪狗追趕，學校夜間巡邏保安發現後護送學生進入公寓。考慮到校園安全，保安對流浪狗進行了驅趕、抓捕，在驅趕過程中致其死亡。

這間高校隨後對外發布公告說明事件，發聲明表示該名保安已被停職，「經調查，保安人員在驅趕外置流浪狗過程中確存在不當行為，目前學校已對涉事保安作停職處理。」並承諾學校將加強校園管理，改進工作方法，對此次爭議表達歉意。

事件爆發後，話題「重慶高校通報保安抓捕打死流浪狗」上微博 熱搜，引發網友熱烈討論。許多人深感痛心，指責學校「虐狗致死」，「最後一刻牠都在笑，卻被殘忍的殺害」、「牠做錯了什麼」、「可憐的狗狗」、「為什麼要用打死這種方式」、「我是這個學校的學生，小黃沒有追趕過任何人」、「濫殺生命，何以育人」。