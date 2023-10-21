貴州也現惡犬嘶咬 祖孫險送命 警承諾1周破案

貴州老人傷勢。（視頻截圖）

四川兩歲女童在社區內被狗咬傷後，受害女童家屬已透過律師申請對狗安樂死，並拒見狗主人家屬。無獨有偶，近日又傳出貴州一位老婦為保護1歲半的孫子，在社區地下車庫被一條惡犬撕咬事件，老婦傷重一度病危，且聲帶受損，左手恐終身殘疾，但因無力支付治療費，只能先出院進行保守治療，水滴籌為他們發起募捐，警方則已介入，追查狗主人。

華商報大風新聞報導，貴州凱里一小區日前發生一名60歲的老人和一名1歲半的孩童被惡犬咬傷事件，老人被咬穿靜脈險些喪命，引發網友熱議。家屬吳先生說，他已經收到公安開發區分局黔興中心派出所受理通知，警方承諾會在一周內給出處置結果。

家屬楊女士說， 案發後她趕到醫院，老人被下達病危通知書，搶救了4個多小時才保住性命，在加護病房治療三天後轉入普通病房。「老人聲帶受損，以後說話也非常困難，而且左手終身殘疾，一點都抬不起來，生活不能自理。」楊女士也說，孩子因為有老人第一時間的保護，情況沒有那麼嚴重，但兩人身上都布滿了咬痕和抓痕。

吳先生表示，為了處理這件事，家人長時間請假，因此丟了工作；數萬元醫藥費開支也讓他們吃不消。水滴籌平台主動聯繫，為他們向社會發起了求助募捐，金額為8萬元。

另據視頻，這隻狗疑似比利 時馬犬，正常來講是軍用犬，不是一般人就能養的那種狗。警方表示，咬傷老人和孩子的狗已被找到並且打死了，楊女士認為，狗應該是有主人的，因為有狗牌和狗繩，「但鎖定了的那家人並不承認。」警方已立案，希望狗主人能夠道歉，討回公道。