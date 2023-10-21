50歲阿姨詢問旗袍款式遭主播嘲諷拉黑 商家：主播拒道歉 開除

該女主播直播時稱，「家裡有這麽一個媽也是挺難的」。（視頻截圖）

山東一女子近日在社群平台發文稱，自己媽媽在塵記旗袍直播間詢問「50歲適合哪款」時，遭女主播嘲諷「家裡有這麽一個媽也是挺難的」，並不斷發出哼哼哼的笑聲還拉黑了媽媽，讓媽媽很受傷，要求女主播公開道歉。塵記旗袍回應稱，涉事女主播不承認言行不當且拒絕道歉，已將她開除。不過事件發酵後，有塵記旗袍前員工發聲稱塵記旗袍拖欠員工工資。

紅星新聞報導，直播間的錄播視頻顯示，該女主播直播時稱，「家裡有這麽一個媽也是挺難的」，「姐姐呀，生活還是要過得快樂一點，沒必要這樣哈」，「你絲毫影響不到我們的情緒」……並不斷發出笑聲。

事情曝光後，女兒在社交平台更新多條視頻為媽媽維權討說法，要求涉事主播公開道歉。女兒稱：「10月14日中午我媽在抖音 上刷到他們家直播，然後詢問了50歲適合哪一款，但主播兩次以『哼哼哼』作為回答。然後主播還陰陽怪氣地說，我看有人是逼我拉黑她，然後我媽就被拉黑了。」

10月19日下午，塵記旗袍在其官方帳號發文表示，已對該女主播進行嚴厲批評及多次溝通，因其不承認言行不當、工作失誤且拒絕道歉，現已對其開除處理。「希望阿姨和家人能看到我們的認錯，給予我們彌補的機會。我們對事件處理的滯後性深深傷害了她們，對於願意關註塵記、了解塵記的消費者如此怠慢是我們的重大過失。」

塵記旗袍還表示，將引以為戒、反省整頓，對主播及全體工作人員進行嚴格培訓，認真規範員工言行，嚴防此類事件再次發生。塵記旗袍官方帳號還在評論區曬出員工辭退及處罰證明，表示已開除涉事女主播，並保留通過法律途徑對其追責的權利。

天眼查顯示，塵記旗袍品牌所屬公司為蘇州信寶行家居用品有限公司。截至10月20日上午，其抖音粉絲有37萬。事件發生後，該旗袍品牌已將其抖音、淘寶等店舖商品全部清空下架。

而此事件發酵後，也意外曝光塵記旗袍疑似欠薪情況。報導指出，一名已離職的塵記旗袍模特兼視頻剪輯師表示，她今年6月26日入職塵記旗袍，公司稱早九晚六做一休一，但基本上很難正常下班，還要頂著高溫 外出拍攝，她於8月31日離職。

入職前，她與公司溝通的是第一個月實習期6000元（人民幣，下同），第二個月轉正8000元。「結果在10月6日收到8月份的工資只有6000元整，老板以沒給我辦理轉正為由繼續發放實習工資，還說我沒有勝任（視頻剪輯）這項工作。」她說。

據該員工與公司相關負責人的聊天紀錄顯示，負責人當時表示，「模特工資就是6千，模特加剪輯工資是8千。」該員工回覆，「（你們）一直說的是第二個月轉正8千。」目前塵記旗袍店尚未對此回應。